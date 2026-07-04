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Brezno spustilo masívnu obnovu ciest, parkovacích plôch a chodníkov
Práce budú realizované tak, aby čo najmenej zasiahli do každodenného života obyvateľov.
Autor TASR
Brezno 4. júla (TASR) - Mesto Brezno spustilo v júni masívnu obnovu miestnych komunikácií, parkovacích plôch a chodníkov v celkovej rozlohe takmer 15.000 štvorcových metrov. Cieľom je zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky, zvýšiť komfort obyvateľov a odstrániť nevyhovujúci stav viacerých úsekov v rôznych častiach mesta. Informoval o tom primátor Tomáš Abel na sociálnej sieti a samospráva na webe, ktorá žiada obyvateľov o trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť v blízkosti stavenísk a súčinnosť pri včasnom preparkovaní vozidiel, aby práce prebiehali plynulo.
Ako upozornili z investičného odboru magistrátu, predpokladaná dĺžka prác je približne dva mesiace, harmonogram však môže ovplyvniť počasie, technický stav podložia, existencia inžinierskych sietí či ďalšie nepredvídané okolnosti. Práce budú realizované tak, aby čo najmenej zasiahli do každodenného života obyvateľov.
„Podarilo sa nám pripraviť rozsiahlu etapu opráv a asfaltovanie miestnych komunikácií, čo prispeje k zvýšeniu bezpečnosti, komfortu i celkového vzhľadu verejných priestranstiev. Každá takáto investícia prináša dočasné obmedzenia, no jej výsledkom budú kvalitnejšie cesty, chodníky a parkovacie plochy, ktoré budú slúžiť dlhé roky,“ zdôraznil primátor.
Pri výbere komunikácií určených na opravu vychádzala samospráva z podnetov poslancov mestského zastupiteľstva, požiadaviek obyvateľov, ale predovšetkým z technického stavu jednotlivých ciest a parkovacích plôch.
„Prioritu majú úseky s výrazným poškodením povrchu, zníženou bezpečnosťou premávky alebo s dlhodobo nevyhovujúcim stavebno-technickým stavom. Presné poradie jednotlivých úsekov bude závisieť aj od vydania potrebných stanovísk a povolení zo strany dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí,“ doplnili z investičného odboru magistrátu.
„Opravy si vyžiadajú dočasné dopravné a parkovacie obmedzenia, pripravujeme preto náhradné možnosti parkovania a o všetkých termínoch a obmedzeniach budeme vopred informovať,“ dodal Abel.
Ako upozornili z investičného odboru magistrátu, predpokladaná dĺžka prác je približne dva mesiace, harmonogram však môže ovplyvniť počasie, technický stav podložia, existencia inžinierskych sietí či ďalšie nepredvídané okolnosti. Práce budú realizované tak, aby čo najmenej zasiahli do každodenného života obyvateľov.
„Podarilo sa nám pripraviť rozsiahlu etapu opráv a asfaltovanie miestnych komunikácií, čo prispeje k zvýšeniu bezpečnosti, komfortu i celkového vzhľadu verejných priestranstiev. Každá takáto investícia prináša dočasné obmedzenia, no jej výsledkom budú kvalitnejšie cesty, chodníky a parkovacie plochy, ktoré budú slúžiť dlhé roky,“ zdôraznil primátor.
Pri výbere komunikácií určených na opravu vychádzala samospráva z podnetov poslancov mestského zastupiteľstva, požiadaviek obyvateľov, ale predovšetkým z technického stavu jednotlivých ciest a parkovacích plôch.
„Prioritu majú úseky s výrazným poškodením povrchu, zníženou bezpečnosťou premávky alebo s dlhodobo nevyhovujúcim stavebno-technickým stavom. Presné poradie jednotlivých úsekov bude závisieť aj od vydania potrebných stanovísk a povolení zo strany dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí,“ doplnili z investičného odboru magistrátu.
„Opravy si vyžiadajú dočasné dopravné a parkovacie obmedzenia, pripravujeme preto náhradné možnosti parkovania a o všetkých termínoch a obmedzeniach budeme vopred informovať,“ dodal Abel.