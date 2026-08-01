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Brezno stavia skatepark, financuje ho z vlastných zdrojov
Nové športovisko je navrhnuté ako moderný streetový park s viacerými výškovými úrovňami, ktoré sú prepojené rampami.
Autor TASR
Brezno 1. augusta (TASR) - Milovníci skateboardov, freestyle kolobežiek či inline korčúľ v Brezne by sa v septembri mali dočkať ďalšieho športového areálu, ktorý rozšíri možnosti aktívneho trávenia voľného času. Mesto začalo s výstavbou moderného skateparku v obľúbenej oddychovej zóne na nábreží Hrona. Náklady na jeho výstavbu predstavujú necelých 197.000 eur s DPH, pričom financovanie zabezpečuje mesto z vlastných zdrojov. Informoval o tom na sociálnej sieti primátor Tomáš Abel.
„Projekt reaguje na záujem mladých ľudí o moderné mestské športy. Nový areál im ponúkne bezpečný a kvalitný priestor na športovanie, stretávanie sa i zmysluplné trávenie voľného času. Takéto aktivity zároveň podporujú zdravý životný štýl, prispievajú k osobnostnému rozvoju mladých ľudí a pomáhajú predchádzať nežiaducim sociálnym javom,“ konštatoval Abel.
Nové športovisko je navrhnuté ako moderný streetový park s viacerými výškovými úrovňami, ktoré sú prepojené rampami. Jeho súčasťou budú základné prekážky ako banky, rádiusy, pyramída, schodisko, ledge, handraily aj grindboxy, ktoré umožnia jazdcom trénovať rôzne technické prvky a triky. Areál má slúžiť predovšetkým skateboardistom a priaznivcom freestyle kolobežiek, využívať ho však budú môcť aj inline a quad korčuliari.
Ako sa uvádza na webe mesta, projekt zahŕňa aj úpravu bezprostredného okolia športoviska vrátane zatrávnenia.
„Súčasťou návrhu je dostatočný priestor pre divákov počas prípadných športových podujatí. Doplnenie osvetlenia, parkového mobiliára a chodníkov bude prebiehať postupne,“ doplnil investičný odbor breznianskeho magistrátu.
Predpokladaný termín sprístupnenia závisí od poveternostných podmienok, ktoré ovplyvňujú postup stavebných prác, a od úspešného dokončenia technických a bezpečnostných kontrol. Ak pôjde všetko podľa plánu, prvých návštevníkov by mohol nový skatepark v blízkosti pumptracku a inkluzívneho ihriska privítať už počas septembra.
„Projekt reaguje na záujem mladých ľudí o moderné mestské športy. Nový areál im ponúkne bezpečný a kvalitný priestor na športovanie, stretávanie sa i zmysluplné trávenie voľného času. Takéto aktivity zároveň podporujú zdravý životný štýl, prispievajú k osobnostnému rozvoju mladých ľudí a pomáhajú predchádzať nežiaducim sociálnym javom,“ konštatoval Abel.
Nové športovisko je navrhnuté ako moderný streetový park s viacerými výškovými úrovňami, ktoré sú prepojené rampami. Jeho súčasťou budú základné prekážky ako banky, rádiusy, pyramída, schodisko, ledge, handraily aj grindboxy, ktoré umožnia jazdcom trénovať rôzne technické prvky a triky. Areál má slúžiť predovšetkým skateboardistom a priaznivcom freestyle kolobežiek, využívať ho však budú môcť aj inline a quad korčuliari.
Ako sa uvádza na webe mesta, projekt zahŕňa aj úpravu bezprostredného okolia športoviska vrátane zatrávnenia.
„Súčasťou návrhu je dostatočný priestor pre divákov počas prípadných športových podujatí. Doplnenie osvetlenia, parkového mobiliára a chodníkov bude prebiehať postupne,“ doplnil investičný odbor breznianskeho magistrátu.
Predpokladaný termín sprístupnenia závisí od poveternostných podmienok, ktoré ovplyvňujú postup stavebných prác, a od úspešného dokončenia technických a bezpečnostných kontrol. Ak pôjde všetko podľa plánu, prvých návštevníkov by mohol nový skatepark v blízkosti pumptracku a inkluzívneho ihriska privítať už počas septembra.