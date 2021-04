Studňa v arboréte na Banisku má šancu na obnovu, stačí dostatok hlasov

Brezno 3. apríla (TASR) – Už od roku 2018 sa nezisková organizácia Brezno pre občanov v spolupráci s dobrovoľníkmi či arboristami intenzívne venuje obnove a revitalizácii vzácneho historického sadu na Banisku, ktorý je pre miestnych ľudí miestom relaxu. Cieľom Brezňanov je svoju obľúbenú a vyhľadávanú lokalitu naďalej zveľaďovať, a preto sa rozhodli zapojiť do projektu Ahoj, krásne Slovensko. Informoval o tom primátor horehronskej metropoly Tomáš Abel a ľudí na sociálnej sieti vyzval, aby za ich projekt zahlasovali.



"Zámerom je obnoviť studňu a využívať ju na zavlažovanie drevín a kríkov. Plánujeme tam osadiť hmyzí hotel, kŕmidlo pre zver, informačné tabule a úpravu jestvujúcej mokrade nachádzajúcej sa pri vstupe do sadu. Podporíme tak symbiózu človeka s prírodou priamo v mestskom prostredí," zdôraznil Abel spoločne s riaditeľkou neziskovej organizácie Brezno pre občanov Miladou Medveďovou. Na mestskom webe možno nájsť informácie, ako a kde možno hlasovať až do konca mája.



"Arborétum na Banisku je vyhľadávaným miestom odpočinku, relaxu a športu obyvateľov všetkých vekových kategórií. Často ho navštevujú deti materských a základných škôl v rámci praktických častí vzdelávacieho procesu. Pomocnú ruku už podali Lesy mesta Brezno a Technické služby, ktorí osadili lavičky, aby si návštevníci vychutnali atmosféru okolitého prostredia. Cieľom neziskovky je v zveľaďovaní tejto lokality naďalej pokračovať a teraz je na to výborná príležitosť," uvádza magistrát, ktorý v prípade úspechu môže získať na projekt 3000 eur.