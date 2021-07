Turistov na Horehroní počas leta víta v centre mesta hashtag # BREZNO

Brezno 9. júla (TASR) – Priestorové označenie turisticky a fotogenicky atraktívnych lokalít sa v súčasnosti teší čoraz väčšej obľube, preto aj v horehronskej metropole pribudol viac ako osem metrov široký a takmer dva metre vysoký nápis # BREZNO, ktorý sa dá kedykoľvek demontovať či premiestniť podľa aktuálnych potrieb. Informovalo o tom mesto Brezno na svojom webe.



# BREZNO je hashtag, teda kľúčové slovo označené mriežkou, ktoré sa používa predovšetkým na sociálnych sieťach. Uľahčuje vyhľadávanie príspevkov s podobným obsahom, prepája ich a charakterizuje.



„Hlavnou myšlienkou breznianskeho hashtagu je vytváranie pocitu spolupatričnosti. Sme rozdielni, ale spája nás mesto, v ktorom žijeme. Tento nápad čerpá inšpiráciu zo zahraničia, ako aj z iných slovenských miest a snaží sa vizuálne pútavou formou hovoriť o tom, že hrdosť na to, odkiaľ pochádzame, môže byť súčasťou našej identity,“ zdôraznil brezniansky primátor a autor myšlienky Tomáš Abel s tým, že umiestnenie nápisu nie je náhodné.



Práve námestie je turistami najviac navštevovaný priestor, ktorým zároveň vedie hlavná cestná tepna, takže ho uvidia aj motoristi, ktorí mestom prechádzajú.



O kreatívnu stránku súčasného vizuálu sa postarala Základná umelecká škola v Brezne. Autorom návrhu je pedagóg výtvarného odboru Jozef Hančák s kolegami, učiteľmi a žiakmi školy.



„Jednotlivé písmená znázorňujú motívy, ktoré sú späté s Breznom,“ priblížila riaditeľka ZUŠ Gabriela Pravotiaková. Podľa nej # predstavuje rieku Hron, písmeno B zase čipku výtvarníčky a všestranne orientovanej umeleckej osobnosti Eleny Holéczyovej, ktorá v rokoch 1929 – 1948 pôsobila ako slobodná umelkyňa v Brezne.



„Písmeno R to sme my, ZUŠ, respektíve náš podpis, keďže prvý hashtag je z našej dielne, E znázorňuje novú vežu, Z časť portrétu slovenského dramatika, publicistu, prozaika a evanjelického farára pôsobiaceho v Brezne Jána Chalupku, N budovu múzea na Námestí generála M. R. Štefánika a písmeno O stvárňuje ľudový motív z okolia,“ vysvetlila Pravotiaková.