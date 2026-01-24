Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Brezno udelilo ocenenia za šírenie dobrého mena a tvorivé výsledky

Na archívnej snímke primátor mesta Brezno Tomáš Abel. Foto: TASR Branislav Račko

Za mimoriadne a dlhodobé úsilie, ktorým prispel k zachovaniu a oživovaniu histórie regiónu Horehronie získal ocenenie Michal Budaj.

Brezno 24. januára (TASR) - Šesť osobností a jeden kolektív, ktorí sa pričinili o šírenie dobrého mena mesta Brezno, o jeho rozvoj a zveľadenie, ako aj za vynikajúce tvorivé výsledky, si v piatok (23. 1.) prevzalo z rúk breznianskeho primátora Tomáša Abela prestížne mestské ocenenia.

Za mimoriadne a dlhodobé úsilie, ktorým prispel k zachovaniu a oživovaniu histórie regiónu Horehronie získal ocenenie Michal Budaj. Valéria Lukáčová ho dostala za dlhé roky práce s mládežou vo futbale a zásluhy o rozvoj športu a reprezentáciu mesta Brezno.

Oceneným bol tiež primár Martin Mičej, ktorý svojou výnimočnou odbornou a ľudskou prácou zveľaďoval gynekologicko-pôrodnícke oddelenie nemocnice, ako aj lekárka Eva Kreutzová. V oblasti zdravotníctva zanechala hlbokú stopu svojou celoživotnou, obetavou a odborne erudovanou prácou v prospech pacientov.

Medzi ocenenými bol aj Ľubomír Pajtinka, ktorý sa už 36 rokov neodmysliteľne spája s celoslovenskou prehliadkou umeleckej tvorivosti pedagógov Chalupkovo Brezno, čím významne prispel ku kultúrnemu renomé mesta. Marcela Česáková ocenenie získala za rozvíjanie a upevňovanie partnerských vzťahov medzi Breznom a českým mestom Nový Bydžov.

Evanjelickému farárovi Matejovi Taslerovi udelili Cenu mesta Brezno in memoriam. Do jeho histórie sa významne zapísal svojou umeleckou, verejnoprospešnou činnosťou a odvahou pri záchrane ľudských životov počas SNP.

Jediným kolektívom, ktorý v piatok dostal ocenenie, je skupina Pramienok pri Dennom centre Prameň. Pod vedením Ľubice Štugnerovej už desať rokov obohacuje spoločenský a kultúrny život seniorov v meste.

„Ocenení sú príkladom toho, že poctivá práca a ľudskosť majú v našom meste svoje pevné miesto. Ich skutky dokazujú, že úspech nie je len výsledkom osobných ambícií, ale predovšetkým schopnosti prispievať k spoločnému dobru, a hodnoty, ktoré vytvárajú, presahujú rámec jednej generácie,“ zdôraznil Abel na sociálnej sieti.
