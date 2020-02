V brezňanskom Horehronskom múzeu sa bude súťažiť o Naj kraslicu

Brezno 29. februára (TASR) – Horehronské múzeum v Brezne prichádza v predveľkonočnom období so súťažou o Naj kraslicu. Prihlásiť sa do nej môže ktokoľvek, kto má chuť ukázať svoju šikovnosť. TASR o tom informovala kurátorka múzea Martina Ťažká s tým, že termín prihlásenia sa do súťaže je od 9. marca do 26. marca.



"Kraslice patria k symbolom Veľkej noci. Musia byť zhotovené zo škrupín – výduviek prepeličích, slepačích, husacích, kačacích či pštrosích vajec. Výrobca môže použiť rôzne tradičné i inovatívne techniky zdobenia. Je potrebné doručiť tri kusy kraslíc z každého druhu a techniky. Návštevníci uvidia súťažné kraslice vo výstavných priestoroch Horehronského múzea v Meštianskom dome počas výstavy Sviatky jari od 30. marca do 12. apríla," uviedla Ťažká.



Hodnotiť sa bude v dvoch kategóriách. V jednej vyberú Naj kraslicu návštevníci výstavy, v druhej rozhodne porota, ktorá udelí titul Zlatý pisár - Zlatá pisárka.