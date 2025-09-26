< sekcia Regióny
V mestskej veži v centre Brezna otvorili expozíciu o Štefánikovi
Autor TASR
Brezno 26. septembra (TASR) - V historickej mestskej veži v centre Brezna v piatok popoludní slávnostne otvorili novú interaktívnu expozíciu s názvom Štefánikovými očami. Vďaka virtuálnej realite budú môcť návštevníci spoznať Milana Rastislava Štefánika nielen ako generála, ale aj ako diplomata, cestovateľa, pilota a astronóma. TASR o tom informovala Žofia Koštialová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie.
Mestská veža v Brezne je pre verejnosť otvorená už tri roky, doposiaľ ju navštívilo vyše 11.500 ľudí. Na prízemí veže sa nachádza infocentrum, ďalšie priestory patria čitárni, kde návštevníci nájdu interaktívne panely s informáciami o samotnej pamiatke. Jedno z poschodí je venované i Štefánikovi.
„Kým návštevníci doteraz mohli vidieť významného slovenského štátnika, diplomata, politika, letca, astronóma a vedca v jednom prostredníctvom hovoriaceho obrazu, teraz sa s ním môžu stretnúť tvárou v tvár vďaka virtuálnej realite, čím tento priestor ožije ešte viac a zmení sa na modernú interaktívnu expozíciu. Virtuálna realita umožní návštevníkom nahliadnuť do života generála a spoznať ho nielen ako diplomata, ale aj ako cestovateľa, pilota či astronóma. Návštevníci sa tak stanú súčasťou jeho príbehu a nazrú na jeho osobnosť Štefánikovými očami,“ uviedla výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková.
Nad Štefánikovou expozíciou môžu návštevníci obdivovať aj zvony, ktoré spolu vážia vyše 1900 kilogramov. Na najvyššom podlaží veža ponúka pohľad do bytu, kde kedysi žil zvonár so svojou rodinou.
„Som nesmierne hrdý, že sa nám každým rokom darí zviditeľňovať mesto Brezno a jeho dominanty, ktoré sa stávajú čoraz viac atraktívnejšími a vyhľadávanejšími miestami pre turistov. Cestovný ruch je aj pre naše mesto nesmierne dôležitý a sme radi, že aj vďaka spolupráci s partnermi môžeme turistov privítať na takých jedinečných miestach, ktorým samotná mestská veža určite je,“ uviedol primátor Brezna Tomáš Abel.
