V breznianskom múzeu áut znejú originálne zvuky vystavených vozidiel

Brezno 28. decembra (TASR) - V breznianskom múzeu áut už majú návštevníci k dispozícii digitálneho sprievodcu vo forme interaktívnych tabletov. Okrem popisných informácií k jednotlivým automobilom ponúka aj audioukážky, ktoré napodobňujú zvuky naštartovaných vozidiel a informácie o tipoch na výlety a organizovaných podujatiach na Horehroní. TASR o tom informovala Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie.



Double Red Cars Museum v Brezne patrí medzi najväčšie múzeum športových a exotických áut v strednej Európe. Na piatich podlažiach, rozdelených podľa dekád, ponúka návštevníkom to najlepšie z oblasti motošportu. Je sprístupnené celoročne, pričom prehliadku je možné absolvovať individuálne alebo so sprievodcom, ktorý poskytuje odborný výklad. Individuálni záujemcovia však boli oproti väčším skupinám návštevníkov znevýhodnení, preto vznikla potreba poskytnúť im alternatívu, prostredníctvom ktorej sa dozvedia ucelené informácie o vystavovaných automobiloch.



"Riešením sa stal nákup stojanov spolu s interaktívnymi tabletmi, do nich sa nainštaloval softvér, vrátane digitalizácie a grafického spracovania, cez ktorý sú návštevníkom poskytnuté základné informácie o prezentovaných autách v rôznych jazykových mutáciách. Súčasťou tabletov sú tiež audioukážky, ktoré napodobňujú zvuky naštartovaných vozidiel a ponúkajú aj informácie o tipoch na výlety a organizovaných podujatiach na Horehroní," vysvetlila výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková. Do múzea ich nedávno umiestnili vďaka finančnej podpore Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).



Múzeum áut, ktoré otvorilo brány v roku 2022 a za ten čas ho navštívilo viac ako 50.000 ľudí, je lákadlom i pre zahraničných návštevníkov a motívom návštevy BBSK a Brezna.



"Prostredníctvom umiestnenia deviatich kusov interaktívnych tabletov sme mohli prispieť k zatraktívneniu ponuky múzea. Aj v tomto projekte dochádza k vzájomnej spolupráci medzi turistickými atraktivitami nášho regiónu, pretože sa prostredníctvom tabletov prezentujú aj iné tipy na výlety na Horehroní," dodal člen správnej rady Rozvojovej agentúry BBSK Martin Ridzoň.