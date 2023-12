V novom roku sa Brezňania nemusia obávať zvyšovania daní a poplatkov

Brezno 31. decembra (TASR) - Mesto Brezno vstúpi do nového roka s vyrovnaným rozpočtom bez toho, aby muselo zvyšovať dane a poplatky. Urobilo tak už v minulom roku. Rozpočet na rok 2024 je reálny, vyrovnaný a podľa primátora Tomáša Abela, hoci zostaviť ho bolo veľmi náročné, mestu sa to podarilo. Poslanci ho na ostatnom decembrovom zastupiteľstve schválili jednohlasne.



"Pracujeme s rozpočtom cez 20 miliónov eur, je tvorený z viacerých zdrojov. Nie je to nič, čo by sme mohli nazvať prorozvojové alebo investičné tak, ako sme boli zvyknutí po minulé roky. Niektoré samosprávy idú do rozpočtového provizória, mnohé sú nútené opakovane zvyšovať dane a poplatky, k čomu sme my nepristúpili. Našich obyvateľov už aj v tak ťažkej situácii zaťažovať nebudeme. Urobili sme všetko pre to, aby sme s rozpočtom vyšli a s odretými ušami zostavili jeho reálny návrh," zhodnotil pre TASR Abel.



Ako zdôraznil, situácia v samosprávach je kritická. Za posledné obdobie štát nedofinancoval obrovské výpadky na energiách, mzdách či legislatívnych zmenách, ktoré schválil bez samospráv a výrazne ich tak ekonomicky poškodil. Najväčší výpadok Brezno zaznamenalo z príjmu podielovej dane, pretože daňovým bonusom prišlo približne o dva milióny eur.



"Zvládneme to bez toho, aby sme museli prepúšťať zamestnancov či obmedziť základné služby pre obyvateľov. Chceme pokračovať v rozbehnutých investičných akciách. Mesto nezastaví rozvoj v celom rozsahu, naďalej bude napredovať. Vo vzťahu k budúcemu roku budeme veľmi opatrní a našou ambíciou je, ak sa rozpočtové prostriedky navýšia, použiť ich v prospech obyvateľov," konštatoval primátor.



V prípade dofinancovania samospráv zo štátneho rozpočtu v novom roku plánujú peniaze vyčleniť na dofinancovanie dotácií pre šport, kultúru, mladé talenty, na nenávratný finančný príspevok mesta na podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny, na poukážky pre seniorov či príspevok pri narodení dieťaťa vo výške predchádzajúceho roka.