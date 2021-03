V Brezne otvorili veľkokapacitné očkovacie centrum

Brezno 12. marca (TASR) – V priestoroch breznianskeho zimného štadióna vzniklo v poradí štvrté očkovacie centrum Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Týždenne by sa tam malo proti ochoreniu COVID-19 zaočkovať približne 1000 ľudí.



„Som veľmi rád, že sa nám v spolupráci so samosprávami a prevádzkovateľmi zdravotnej starostlivosti darí vytvárať kapacity na očkovanie. Každý jeden deň, ktorý meškáme s očkovaním a opatreniami, je deň, keď strácame ľudské životy,“ povedal podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



Zástupca riaditeľa nemocnice v Brezne Karol Vojtko otvorením veľkokapacitného centra očakáva zdvojnásobenie očkovacích kapacít v rámci mesta, týždenne by sa tam malo zaočkovať približne 1000 ľudí. „Súčasný stav v našej nemocnici je veľmi vážny, máme hospitalizovaných o 14 percent pacientov viac, ako sú naše lôžkové kapacity. Ako jediné riešenie tejto situácie vidíme rýchle očkovanie v našom regióne,“ povedal Vojtko s tým, že vo vakcinačnom centre breznianskej nemocnice zaočkovali už viac ako 5500 ľudí.



Otvorenie veľkokapacitného vakcinačného centra uvítal aj primátor mesta Brezno Tomáš Abel. „Som veľmi rád, že obyvatelia okresu Brezno nebudú musieť cestovať za očkovaním do iných okresov,“ poznamenal primátor. Ako dodal, verí, že očkovanie pomôže ľuďom vrátiť sa späť do normálneho života.



Vakcinačné centrum v Brezne je v poradí štvrtým očkovacím centrom zriadeným BBSK, v najbližšom čase majú podobné veľkokapacitné centrá pribudnúť aj v Rimavskej Sobote, v Žiari nad Hronom, vo Veľkom Krtíši a v Revúcej.