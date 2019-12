V Brezne budú mať seniori bohatého Ježiška

Brezno 23. decembra (TASR) – Obyvateľom Domova dôchodcov (DD) a Domova sociálnych služieb (DSS) Luna v Brezne spríjemnia v tomto roku vianočné sviatky darčeky od ľudí, ktorí sa zapojili do projektu pod názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? O niečo krajšie Vianoce budú mať nielen seniori v tejto horehronskej metropole, ale aj dôchodcovia v okolitých obciach. Informuje o tom webová stránka mesta Brezno.



"Ide o projekt, v rámci ktorého ľudia naplnili krabicu od topánok darčekmi pre seniorov z domovov dôchodcov a zabalili ju do vianočného baliaceho papiera. Do celoslovenskej zbierky sa zapojili nielen Brezňania, ale i ľudia z okolia, deti z materských a základných škôl, dokonca ľudia z denného stacionára v obci Nemecká, ktorí urobili krabičky pre svojich rovesníkov," uvádza brezniansky web.



V Brezne sa vyzbieralo 314 krabičiek a keďže ich bolo oveľa viac, než sa očakávalo, obdarovaní budú aj seniori napríklad vo Vaľkovni, Telgárte, Hronci, osamelé babičky v Brezne či dôchodcovia v Čiernom Balogu.



"Sme radi, že v dnešnej uponáhľanej dobe sa medzi nami nachádza veľa tých, ktorí nezabúdajú na ľudskosť. Aj napriek svojim starostiam sa dokážu nadchnúť pre dobrú vec a šľachetným činom dokazujú, že im staroba nie je ľahostajná, pretože skôr či neskôr sa bude dotýkať každého z nás. V mene vedenia a všetkých zamestnancov DD a DSS Luna ďakujeme všetkým, ktorí našim klientom venovali kúsok radosti, pozornosti, lásky a vedomia, že im na nich záleží. Osobitné poďakovanie patrí Evke Škorvanekovej a jej tímu za uchopenie tohto krásneho projektu do vlastných rúk," vyzdvihla vedúca sociálno-zdravotného úseku DD a DSS Luna Veronika Bodnárová.



Ako priblížila, niekoľkodňová príprava Vianoc u nich vyvrcholí štedrovečernou večerou. V slávnostne vyzdobenej spoločenskej miestnosti sa stretnú obyvatelia Luny, medzi ktorých príde vedenie a niektorí zamestnanci zariadenia.



"Okrem imobilných klientov sa na nej môžu zúčastniť všetci, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemôžu večerať so svojimi blízkymi a rodinou," dodala Bodnárová.