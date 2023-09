Brezno: Z úveru sa dofinancujú rozbehnuté investície

Brezno 9. septembra (TASR) - Mesto Brezno si plánuje zobrať úver vo výške 3,5 milióna eur na rozbehnuté investície ako sú priemyselný park, škôlky či kanalizácie. Avizoval to na sociálnej sieti brezniansky primátor Tomáš Abel. Zdôraznil, že mesto berie úver výlučne na investície a nie na bežné výdavky.



"Pre veľký výpadok podielových daní v dôsledku schválenia daňového bonusu, navýšenia cien energií a stavebných materiálov nám výrazným spôsobom vypadli zdroje na dofinancovanie už rozbehnutých investícií. Mesto momentálne čerpá prednostne externé zdroje, len tento rok zhruba deväť miliónov eur z eurofondov. Do konca roka ukončíme investície takmer za 12 miliónov eur," vysvetlil Abel.



Ako primátor zdôraznil, vďaka úveru mesto investuje do vecí, ktoré vytvoria zdroje v neporovnateľnej výške, ako sú napríklad príprava priemyselného parku alebo nová individuálna bytová výstavba. "Tiež dokončíme projektové dokumentácie, vďaka ktorým môžeme získať ďalšie miliónové zdroje z eurofondov a naplniť požiadavky obyvateľov. Situácia nás neteší, ale takto môžeme aspoň čiastočne zmazať obrovský investičný dlh, ktorý máme," dodal.



Samospráva sa v budúcom roku chce prednostne sústrediť na rozbehnuté projekty, k novým mieni pristupovať veľmi opatrne. Ako Abel zdôraznil, ich cieľom je úverové zdroje čím skôr splatiť po zlepšení situácie. Financovať sa z nich má priemyselný park Rohozná, škôlky na uliciach Hradby a MPČĽ, príprava kanalizácie Bujakovo-Halny, kamerový systém Mostárenska či cyklochodník Brezno-Bujakovo.