Za vitamínový bufet v škole v Brezne nemusia rodičia nič priplácať

Brezno 19. septembra (TASR) - Od nového školského roka otvorila Základná škola (ZŠ) s materskou Karola Rapoša v Brezne vitamínový bufet. Žiaci si tak môžu vybrať z pestrej ponuky zeleninových aj ovocných šalátov, a to bez navýšenia stravného. Informovala o tom samospráva na svojej webovej stránke.



"Bufet ponúka šaláty zo zeleniny, prípadne ovocia, ktoré vieme, že majú u detí úspech. Surovú mrkvu nejedia, ale keď ju pripravíte vo forme šalátu s ananásom, predbiehajú sa, kto si najviac naberie. Tak isto šalát z kapusty s jabĺčkom a hroznom je pre deti príjemná kombinácia. Naše kuchárky sú šikovné a nebránia sa skúšaniu nových receptúr. Zatiaľ sa náš experiment stretol s veľkou podporou rodičov, pedagógov a nadšením u žiakov," konštatovala riaditeľka školy Danka Katonová.



Rodičia na vitamínový bufet nepriplácajú, všetko je v rámci ceny obeda, ktorý je dotovaný štátom. "Vieme, že na Slovensku sú súkromné školy, kde sa za takéto obohatenie jedálnička pripláca, my to robíme pre naše deti bez navýšenia stravného," zdôraznila Katonová s tým, že na prípravu šalátov nepoužívajú žiadne odpadové ovocie a zeleninu. Suroviny nakupujú denne a čerstvé od slovenských dodávateľov.



Otvorenie vitamínového bufetu v školskej jedálni je ďalšou aktivitou školy vo výchove žiakov k zdravému životnému štýlu. Škola je zapojená aj v projekte Školské ovocie, ktorého cieľom je podporiť konzumáciu ovocia a zeleniny u detí v predškolskom a školskom veku. Dotované ovocie a zeleninu nie je možné použiť na prípravu jedál, sú určené len na konzumáciu žiakmi v rámci projektu. Ovocie podávajú deťom denne.



Ako Katonová poznamenala, keď štát začal opäť prispievať žiakom na obedy, stúpol im počet stravníkov. Museli preto rozšíriť kapacitu jedálne. "Zväčšili sme priestor jedálne o časť, v ktorej boli predtým šatne a kúpili sme nový nábytok, stoly v rôznych veľkostiach a farebné stoličky. Kapacitu sme tak rozšírili zo 140 stoličiek na 240," dodala riaditeľka.