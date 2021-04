Brezno zafinancuje nákup rastlín obyvateľom panelákov

Brezno 13. apríla (TASR) – Breznianska samospráva prichádza s novinkou, vďaka ktorej si priestor pred panelákom bude môcť skrášliť každý. Mesto plánuje zafinancovať nákup rastlín, ak si ich obyvatelia vysadia sami. Bytovým spoločenstvám, ktoré do konca apríla prejavia záujem, poskytne peniaze na vybraný záhradný sortiment. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke.



Novou výsadbou trvaliek, kríkov, stromov alebo úpravou zelených plôch s následnou starostlivosťou si tak obyvatelia môžu vytvoriť estetickejšie a predovšetkým zdravšie prostredie, v ktorom dlhodobo žijú, a zároveň ho postupne prispôsobovať svojim individuálnym potrebám. Ich jedinou investíciou má byť čas a nápady, všetko ostatné zabezpečí mesto. Spoločne tak prispejú k zazelenaniu Brezna, čo je dôvod, prečo breznianska samospráva prostredníctvom svojej neziskovej organizácie Brezno pre občanov vyhlásila výzvu s názvom Spoločne za zelené mesto. Jej cieľom je zapojiť obyvateľov do skrášlenia a revitalizácie okolia pri svojich bytových domoch.



"Do výzvy sa môžu zapojiť občania prostredníctvom svojho bytového spoločenstva. Na jeden byt prináleží suma päť eur na nákup rastlinného materiálu, takže čím viac majiteľov bytov sa k iniciatíve pridá, tým hodnotnejšie a hlavne funkčnejšie prostredie môže vzniknúť v okolí paneláku. Mestská nezisková organizácia na základe ich záujmu a požiadaviek zafinancuje nákup rastlinného materiálu, ktorý si zástupcovia bytových spoločenstiev prevezmú v určenej predajni rastlín a následne vysadia. Vybrať si môžu z ponuky stromov, trvaliek, krov a ďalšieho úžitkového materiálu," uvádza mestský web.



V prípade záujmu o zapojenie sa do výzvy Spoločne za zelené mesto treba vyplniť formulár najneskôr do 30. apríla. Všetky informácie nájdu záujemcovia na webe mesta. To plánuje na jeseň podobnú výzvu aj pre rodinné domy a zafinancovať im výsadbu stromov.