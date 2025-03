Brezno získa novú techniku na zefektívnenie zberu a triedenie odpadu

Brezno 5. marca (TASR) - Mesto Brezno získalo dotáciu od ministerstva životného prostredia vo výške viac ako 588.000 eur na novú techniku, ktorá zefektívni zber a triedenie komunálneho odpadu. Technickým službám (TS) tak pribudne nové vozidlo, výkonný stroj a veľkoobjemové kontajnery. Informovala o tom radnica na webe mesta.



TS podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Podľa ich riaditeľa Lukáša Jeremiáša žiadali o desať kusov veľkoobjemových kontajnerov, zberové vozidlo s umývačkou zberových nádob a šmykom riadený nakladač.



"Ďalší projekt v našom meste bol úspešný a TS pribudne nová technika a vybavenie. Verím, že lepším zberom a triedením odpadu znížime záťaž na životné prostredie, ako aj množstvo biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v zmesovom komunálnom odpade," konštatoval primátor Tomáš Abel.



TS disponujú dosluhujúcimi veľkoobjemovými kontajnermi a ramenným nakladačom na vývoz kontajnerov. Nová technika má byť preto pre nich veľkým prínosom. Ako tvrdí Jeremiáš, vozidlá a stroje pribudnú v zbernom dvore približne o 18 mesiacov a kontajnery do pol roka.



Zberové vozidlo "techničiari" využijú na zber kuchynského BRO prevažne z domácností v zástavbe rodinných domov, ktorý môže byť spojený aj so zeleným odpadom zo záhrad. V prípade potreby poslúži i na zber zeleného a kuchynského BRO zo sídlisk.



"Nakladač nám zasa umožní ľahkú manipuláciu, prevoz odpadu, nakladanie a vykladanie do a z veľkoobjemových kontajnerov či rozbíjanie a zmenšovanie objemu odpadov. Využijeme ho na objemný odpad, drobný stavebný odpad, šatstvo i textílie. Kontajnery poslúžia prevažne na šatstvo a textílie, pretože súčasné nie sú veľmi vhodné," vysvetlil Jeremiáš.