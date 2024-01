Brezno získalo na 12 členov občianskej hliadky 488.000 eur

Brezno 22. januára (TASR) - Mesto Brezno získalo v týchto dňoch v rámci projektu Miestne občianske a preventívne služby (MOaPS) 488.000 eur na financovanie pracovných miest občianskej hliadky pri mestskej polícii. Samospráve pomôžu pri udržiavaní bezpečnosti a poriadku v meste na viac ako dva roky. Informoval o tom po návšteve splnomocnenca vlády pre rómske komunity Alexandra Daška brezniansky primátor Tomáš Abel.



"Sme jednou zo samospráv, ktorá podala žiadosť, vyhodnotili ju ako bezchybnú, ale napriek tomu sme finančné prostriedky na 12 pracovných miest nezískali. Členov hliadky sme od septembra mali reálne zamestnaných, ale nevedeli sme, či dostaneme peniaze na ich financovanie," konštatoval Abel ešte vlani koncom decembra.



Ako dodal, pracovné miesta boli reálne ohrozené, pretože z vlastných zdrojov by si ich nemohli dovoliť financovať. Bol by to značný výpadok v rámci bezpečnosti mesta.



"S členmi hliadok máme veľmi dobré skúsenosti. Verejnosť ich vníma pozitívne a zvykla si už na nich. Významne pomáhajú pri dodržiavaní verejného poriadku, pri nahlasovaní priestupkov, odhaľovaní rôznych deliktov v oblasti životného prostredia, takisto pomáhajú v rámci cestnej premávky pri školách, seniorom, ako aj v problémových lokalitách," zdôraznil brezniansky primátor.



Navýšenie financií pre projekt MOaPS z 50 miliónov eur na 82 miliónov eur zo zdrojov EÚ oznámil Daško 29. decembra v Banskej Bystrici s tým, že tak bude možné podporiť aj žiadateľov, ktorí splnili podmienky výzvy, ale ich žiadosti neboli schválené v prvom hodnotiacom kole. Dôvodom bol nedostatok finančných prostriedkov určených na výzvu, preto 135 žiadostí skončilo v zásobníku projektov.



"Musím uznať, že projekt miestnych občianskych hliadok je úspešný. Bolo na to vyalokovaných 50 miliónov eur, a kto prvý prišiel, ten prvý mlel. Výzva však zostala pre samosprávy otvorená ešte 3,5 mesiaca, a teda v čase, keď už žiadne finančné prostriedky neboli, o čom samosprávy nemali ako vedieť," reagoval vtedy Daško.