Brezno získalo takmer šesť miliónov eur na výstavbu 96 nájomných bytov

Brezno 6. augusta (TASR) – Horehronská metropola chystá výstavbu 96 nových nájomných bytov na najväčšom sídlisku Mazorníkovo. Primátor mesta Brezno Tomáš Abel v uplynulých dňoch podpísal so Štátnym fondom rozvoja bývania zmluvu na takmer šesť miliónov eur na ich výstavbu.



"Málokto veril, že taký veľký projekt bude mať 'zelenú'. Je v súlade s vyhlásením a podporou bývania novej vlády. Ide o najväčší projekt nájomných bytov v rámci Slovenska, ktorý podporili tento rok. My takto pomôžeme mladým rodinám a ľuďom, ktorí potrebujú dostupné a lacné bývanie stredného štandardu," informoval Abel občanov na sociálnej sieti.



Podľa neho byty musia byť na základe novej legislatívy trvalo nájomné. Mesto počíta so siedmimi štvorizbovými bytmi, 37 trojizbovými, 42 dvojizbovými a desiatimi jednoizbovými bytmi. Záujemcovia môžu stále podávať žiadosti na breznianskom magistráte, kde dostanú všetky potrebné informácie.