Brezno získava titul „Mesto bez dymu“ ako tretie na Slovensku

Brezno 9. júna (OTS) - Do prvej trojky bezdymovej iniciatívy slovenských miest sa dostalo Brezno, keď sa po Piešťanoch a Trenčianskych Tepliciach stáva v poradí už tretím „Mestom bez dymu“. Po stáročia láka toto historické mesto nielen svojim kultúrnym dedičstvom, ale aj neopakovateľnou atmosférou prírody Horehronia. Právom sa preto považuje aj za „Bránu do Horehronia“ a svojim návštevníkom ponúka zážitky v rámci cestovania, spoznávania okolia a, samozrejme, aj kultúrneho vyžitia.Tento rok si Brezno pripomína 10. výročie zákazu fajčenia v historickom mestskom parku a na námestí. Je tak priekopníkom v tejto oblasti spomedzi ostatných miest na Slovensku. V rámci osláv jubilea sa rozhodlo pridať k iniciatíve „Mesto bez dymu“, ktorej cieľom motivovať obyvateľov a návštevníkov k zdravšiemu životnému štýlu a najmä životu bez cigariet.Pre úspešné naplnenie vízie „“ počíta mestský úrad so spoluprácou so súkromným sektorom, ktorý vyvíja aktivity zamerané práve na znižovanie rizík spojených s fajčením cigariet. Preto je jednou z prvých podporných aktivít podpisso spoločnosťou, ktorá pokladá znižovanie rizika fajčenia cigariet za súčasť svojej spoločenskej zodpovednosti.,“ hovoríA ako to vidí samotné mesto?“ hovoríFoto: PMIV rámci iniciatívy rozhodol mestský úrad o lokalitách pre umiestnenie nových. Tie budú informovať o odporúčaných pravidlách správania sa a to vrátane zákazu fajčenia. Na týchto miestach je síce fajčenie klasických cigariet zakázané, ale užívanie menej rizikových bezdymových alternatív bude povolené. Konkrétne ide o promenádu a oddychovú zónu na Nábreží dukelských hrdinov pri rieke Hron.V nových „bezdymových zónach“ pribudnúpre spríjemnenie oddychových chvíľ. K čistote prispejú novéFoto: PMIBrezno plánuje aktivity aj formou osvetovej kampane zameranej na obmedzovanie fajčenia cigariet. Za týmto účelom vznikne v mestských novinách „Brezňan“ pravidelná.“ Odpovede na otázky dospelých fajčiarov zodpovie psychológ Boris Štepanovič. Rady, ako prestať fajčiť, nájdu záujemci aj na internetovej stránke mesta.