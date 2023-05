Brezno zvýšilo jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa na 400 eur

Brezno 22. mája (TASR) - Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa v Brezne bude 400 eur. O zvýšení rozhodli mestskí poslanci na svojom ostatnom zasadnutí, keď schválili úpravu všeobecne záväzného nariadenia, ktorou sa menia podmienky poskytnutia príspevku. Informoval o tom brezniansky primátor Tomáš Abel na sociálnej sieti.



"Našou snahou je zvýšiť atraktivitu mesta pre obyvateľov a jedným z krokov, ako to dosiahnuť, je aj priama podpora mladých rodín. Chceme ich motivovať, aby žili a vychovávali deti v našom meste," konštatoval Abel.



Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa mesto vypláca už sedem rokov. Štandardne slúži ako nástroj na podporu rodičovstva na celoštátnej úrovni.



"My sme sa už v roku 2016 rozhodli ísť nad rámec tejto pomoci a prijali sme právnu úpravu, ktorá umožňuje rodinám po splnení stanovených podmienok požiadať o finančné prostriedky, ktoré im majú pomôcť lepšie zvládnuť novú životnú situáciu," zdôraznil primátor.



Žiadateľ musí mať v čase podania žiadosti trvalý pobyt v meste Brezno. Vzťahuje sa to na oboch rodičov vrátane dieťaťa. Ďalšou podmienkou je udržateľnosť trvalého pobytu tri roky odo dňa vyplatenia príspevku. O ten treba požiadať písomne na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii na webovej stránke mesta alebo na mestskom úrade na odbore starostlivosti o obyvateľa.