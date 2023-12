Horehronci oslávia príchod roka 2024 na Nový rok, bude aj ohňostroj

Brezno 31. decembra (TASR) – Brezňania oslávia príchod nového roka 2024 na svojom námestí v pondelok (1. 1.) od 15.30 h. O zábavu a dobrú atmosféru sa postará hudobná skupina Hrdza a krátko pred 17.00 h sa môžu tešiť aj na ohňostroj. Radnica o tom informovala na sociálnej sieti.



Ako pre TASR uviedol primátor Brezna Tomáš Abel, do nového roka praje obyvateľom najmä zdravie, šťastie a pokoj v ťažkej dobe, ktorú momentálne prežívame.



"Verím, že ak budeme k sebe možno trošku lepší, pôjde to ľahšie a ak si budeme navzájom ešte aj pomáhať, tak to pôjde ešte lepšie," konštatoval v závere roka primátor.