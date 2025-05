Breznom pobežia podvečer najlepší slovenskí vytrvalci

Brezno 3. mája (TASR) - Ulicami Brezna pobežia v sobotu podvečer najlepší slovenskí vytrvalci. Konať sa tam totiž bude podujatie Behy nočným Breznom, na ktoré sa už prihlásilo viac ako 300 bežcov. Športové podujatie si vyžiada aj viaceré dopravné obmedzenia. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie mesta Brezno.



Ako uviedli organizátori, súčasťou pretekov bude beh na 10,5 kilometra, štafeta na 3 x 3,5 kilometra a certifikovaná trať polmaratónu, ktorá bude v tomto roku zaradená do bežeckého pohára Slovenského atletického zväzu.



Novinkou aktuálneho ročníka je súťaž stredných škôl s názvom Veľká cena mesta Brezno o pohár primátora, ktorá obohatí štafetovú súťaž. Magistrát uviedol, že v nej nepôjde len o výsledky, ale predovšetkým o spoločnú radosť zo športu.



Obyvatelia mesta musia v súvislosti s konaním podujatia počítať aj s viacerými dopravnými obmedzeniami. Od 15.00 h do polnoci bude úplne uzavretá južná strana Námestia gen. M. R. Štefánika a Ulica Boženy Němcovej. Od 18.00 do 22.30 h budú úplne uzavreté cesty na uliciach Šrámkova, Nábrežie dukelských hrdinov a tiež chodník pozdĺž rieky Hron na Hronskej ulici.



Úplná uzávera bude od 18.45 do 22.30 h platiť aj na ceste II/529 - Rázusova ulica, v úseku od svetelnej križovatky na Námestí gen. M. R. Štefánika po svetelnú križovatku so Švermovou ulicou. Vjazd do centra mesta z kruhového objazdu nad Baldovským mostom uzavrú v čase od 18.45 do 22.00 h. Obchádzka povedie cez obchvat mesta smer Podkoreňová a následne do centra.



Integrovaný dopravný systém Banskobystrického samosprávneho kraja na sociálnej sieti informoval, že obchádzka sa bude týkať aj spojov regionálnej autobusovej dopravy, ktoré v danom čase prechádzajú cez zastávky na uliciach Rázusova a Švermova. V čase uzávery cesty budú preto zastávky Brezno, Rázusova ul. a Brezno, Švermova ul. dočasne mimo prevádzky.