Brezno má po vyše 20 rokoch nový územný plán, ten umožní ďalší rozvoj

Brezno 23. februára (TASR) - Mesto Brezno má po viac ako 20 rokoch nový územný plán, ktorý umožní ďalší rozvoj mesta. Strategický dokument schválilo mestské zastupiteľstvo (MsZ) na zasadnutí, ktoré sa konalo tento týždeň. Informoval o tom na sociálnej sieti brezniansky primátor Tomáš Abel.



"Podarilo sa nám po piatich rokoch práce schváliť nový prorozvojový územný plán s predpokladom vybudovania priemyselného parku, výstavby domov a bytov, ciest, parkov, zelene, infraštruktúry, chodníkov a cyklochodníkov, vodovodov, kanalizácií či kúpaliska. Som rád, že sme našli spoločne s poslancami zhodu a máme tento záverečný dokument," konštatoval Abel.



Ako tiež uviedol, MsZ schválilo i viaceré majetkové záležitosti a návrhy, ktoré sa týkajú aj zhodnotenia mestského majetku. "Schválili sme viaceré žiadosti o nenávratné finančné príspevky, či sa to týka novej techniky pre Technické služby (TS), 18 nových kontajnerových stojísk, ktorými dobudujeme systém stojísk v rámci mesta, ale tiež veľkých investícií, napríklad do vodovodov v časti Rohozná. Sú potrebné na to, aby sme dobudovali infraštruktúru, či už pre ďalšiu výstavbu rodinných domov, ktorú mesto pripravuje na vlastných pozemkoch alebo v pripravovanom priemyselnom parku," vysvetlil primátor.



Abel na sociálnej sieti zároveň informoval, že Brezno bolo opäť úspešné a získalo dotáciu z ministerstva životného prostredia vo výške 588.000 eur na novú techniku, ktorá TS pomôže pri nakladaní s odpadmi. Ide o zberové vozidlo na umývanie a dezinfekciu kontajnerov, šmykom riadený nakladač, desať veľkoobjemových kontajnerov a inú techniku a vybavenie.