Brezová p. Bradlom získala financie na výstavbu kontajnerových stojísk
Cieľom je znížiť zmesový komunálny odpad, zvýšiť mieru triedenia odpadu a zvýšiť adresnosť pri tvorbe odpadu.
Autor TASR
Brezová pod Bradlom 31. októbra (TASR) - Mesto Brezová pod Bradlom získalo z Ministerstva životného prostredia SR z programu Slovensko príspevok vo výške viac ako jeden milión eur na výstavbu uzavretých kontajnerových stojísk. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
„Naše mesto dostalo rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške 1.116.214,56 eura na podporu množstvového zberu v našom meste,“ priblížila s tým, že plánuje z týchto zdrojov financovať výstavbu 42 uzamykateľných kontajnerových stojísk v celom meste. Cieľom je znížiť zmesový komunálny odpad, zvýšiť mieru triedenia odpadu a zvýšiť adresnosť pri tvorbe odpadu.
