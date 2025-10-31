Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Brezová p. Bradlom získala financie na výstavbu kontajnerových stojísk

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Cieľom je znížiť zmesový komunálny odpad, zvýšiť mieru triedenia odpadu a zvýšiť adresnosť pri tvorbe odpadu.

Autor TASR
Brezová pod Bradlom 31. októbra (TASR) - Mesto Brezová pod Bradlom získalo z Ministerstva životného prostredia SR z programu Slovensko príspevok vo výške viac ako jeden milión eur na výstavbu uzavretých kontajnerových stojísk. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.

„Naše mesto dostalo rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške 1.116.214,56 eura na podporu množstvového zberu v našom meste,“ priblížila s tým, že plánuje z týchto zdrojov financovať výstavbu 42 uzamykateľných kontajnerových stojísk v celom meste. Cieľom je znížiť zmesový komunálny odpad, zvýšiť mieru triedenia odpadu a zvýšiť adresnosť pri tvorbe odpadu.
.

