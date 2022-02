Výberové konanie na konateľa spoločnosti Mestské lesy bolo vyhlásené

Brezová pod Bradlom 19. februára (TASR) – Mesto Brezová pod Bradlom v okrese Myjava opätovne vyhlásilo výberové konanie na konateľa spoločnosti Mestské lesy, ktorej jediným spoločníkom je mesto. TASR o tom informoval prednosta mestského úradu Ján Michálek.



Spoločnosť Mestské lesy zaznamenala podľa údajov z finstat.sk za rok 2020 stratu vo výške 84.549 eur a aj to bol jeden z dôvodov, prečo poslanci navrhli a schválili odvolanie konateľa spoločnosti Juraja Slováka.



„Zistili sa veci, ktoré boli v rozpore s dobrým hospodárením. Okrem toho sme boli zavádzaní, že sa v lesoch nemôže ťažiť a nezávislé orgány potvrdili, že sa mohlo ťažiť. Dôvera bola narušená už v minulosti. Už pred niekoľkými rokmi prekročil konateľ spoločnosti svoje právomoci, keď podpísal investičnú akciu nad rámec svojich kompetencií," uviedol dôvody odvolania na zasadnutí mestského zastupiteľstva v októbri 2021 poslanec Ivan Bzdúšek.



Ide o opakované výberové konanie, keďže mesto ho vyhlásilo už v minulom roku, ale jeho víťaza poslanci mestského zastupiteľstva neschválili. Do nového výberového konania je možné sa prihlásiť do 15. marca a predpokladaný termín začatia výkonu funkcie je 4. apríl.



Podľa podmienok výberového konania musí mať uchádzač ukončené vysokoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania a minimálnu prax v lesnom hospodárstve v dĺžke piatich rokov alebo ukončené stredoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania a prax minimálne 10 rokov.



"Výsledky výberového konania na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti nie sú záväzné pre vymenovanie za konateľa. Víťaza výberového konania musí do funkcie konateľa spoločnosti schváliť mestské zastupiteľstvo a následne vymenovať valné zhromaždenie," uviedol primátor Jaroslav Ciran.