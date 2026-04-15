Brezová pod Bradlom chce spolupracovať s mestom Monsummano Terme
Autor TASR
Brezová pod Bradlom 15. apríla (TASR) - Mesto Brezová pod Bradlom v okrese Myjava chce nadviazať partnerskú spoluprácu s talianskym Monsummano Terme, kde je pochovaná snúbenica generála Milana Rastislava Štefánika, markíza Giuliana Benzoni. Podľa návrhu memoranda majú mestá spolupracovať najmä pri pripomínaní si histórie, nadväzovaní kontaktov a zlepšovaní vzájomného porozumenia medzi obyvateľmi. Pre TASR to uviedol Matúš Valihora z tamojšieho Múzea Dušana Samuela Jurkoviča.
Impulz k nadviazaniu partnerstva prišiel po odhalení pamätnej tabule na cintoríne v Monsummano Terme v roku 2024, kde je pochovaná Benzoni. Pamätník vznikol z iniciatívy Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ). „Talianska strana, ktorá prevzala starostlivosť o tento pamätník, prejavila záujem o spoluprácu alebo partnerstvo so slovenskou stranou a prostredníctvom spoločnosti ponuku tlmočila mestu,“ ozrejmil.
Mesto následne pripravilo návrh memoranda o partnerstve, ktorý plánuje predložiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva 22. apríla. Podľa návrhu majú obe mestá spolupracovať najmä v oblasti uchovávania historickej pamäte, rozvíjania vzájomných kontaktov a zvyšovania porozumenia medzi obyvateľmi. Dokument počíta aj s organizovaním vzájomných návštev delegácií a kultúrno-spoločenských podujatí.
SMRŠ je občianske združenie, ktoré rozvíja a organizuje svoju činnosť v zmysle generálovho myšlienkového odkazu v duchu zásad vlastenectva, humanizmu a demokracie. Spoločnosť založili v roku 1990 a v súčasnosti má viac ako 1000 členov po celom Slovensku i v zahraničí.
Štefánik bol jednou z najvýznamnejších osobností v dejinách Slovenska. Výrazne sa v roku 1918 spolu s Tomášom Garrigue Masarykom a Edvardom Benešom zaslúžil o vznik medzivojnovej Československej republiky. Politik, astronóm, generál francúzskej armády Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách. Tragicky zahynul v Ivanke pri Dunaji počas príletu na Slovensko 4. mája 1919. Spolu s talianskymi letcami je pochovaný v mohyle na vrchu Bradlo, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.
