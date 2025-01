Brezová pod Bradlom chce zrekonštruovať areál bývalého učilišťa

Brezová pod Bradlom 27. januára (TASR) - Mesto Brezová pod Bradlom chce zrekonštruovať areál bývalého strojárskeho učilišťa. Dalo vypracovať štúdiu o efektívnom využití a zámeroch pri žiadaní dotácií. Projekt s názvom Nová Dolinka predstavil 23. januára na stretnutí s obyvateľmi primátor Jaroslav Ciran.



"V tomto areáli by sme chceli spraviť tri hlavné budovy - nájomné byty, zariadenie pre seniorov z nových dielní a využitie športovej haly na športovo komunitné kreatívne centrum," priblížil. V areáli by takisto vzniklo 150 parkovacích miest a oddychové a kultúrno-spoločenské prvky pre verejnosť, ale aj športovcov.



So štúdiou plánuje primátor oboznámiť poslancov mestského zastupiteľstva. O dotácie na tri časti projektu by chcel žiadať postupne. V súvislosti s projektmi na rok 2025 spomenul aj návrh na možnú výstavbu rodinných domov na mestských pozemkoch za miestnymi stavebninami.



Stredná odborná škola M. R. Štefánika Brezová pod Bradlom je od roku 2013 zatvorená. Mesto ju získalo do vlastníctva v roku 2021 zámenou pozemkov s Trenčianskym samosprávnym krajom, ktorý sa ju niekoľkokrát neúspešne snažil predať.