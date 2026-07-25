< sekcia Regióny
Brezová pod Bradlom hostila pochod na počesť M. R. Štefánika
Účastníci si mohli vybrať z troch trás.
Autor TASR
Brezová pod Bradlom 25. júla (TASR) - Brezová pod Bradlom sa stala v sobotu dejiskom šiesteho ročníka Medzinárodného pochodu k pocte Milana Rastislava Štefánika. Cieľom podujatia je pripomenúť si generálov odkaz prostredníctvom turistického podujatia pre širokú verejnosť. TASR to uviedol organizátor podujatia Marek Csente.
Účastníci si mohli vybrať z troch trás. „Prvá, desaťkilometrová trasa je ľahučká, dá sa absolvovať aj s kočíkom a dieťaťom. Máme bežne účastníkov, ktorí si s kočíkom či v krosnách odnesú svoju ratolesť alebo idú so svojimi zvieracími miláčikmi. Druhá trasa je trošku ťažšia. No a zatiaľ najťažšia je 32-kilometrová,“ ozrejmil s tým, že už v budúcom ročníku plánuje pridať ďalšie trasy. Účastníci v cieli získali pamätnú medailu, účastnícky diplom a občerstvenie.
Okrem Slovákov a Čechov sa na podujatí zúčastňujú aj vojaci a turisti z ďalších krajín. „Tento pochod právom nesie názov medzinárodný. Chodia k nám účastníci z Česka, ale aj príslušníci ozbrojených síl zo Španielska. Tento rok evidujeme 105 španielskych vojakov. Virtuálne sa zapájajú aj Francúzi, Taliani, Američania, Dáni, Rakúšania či Nemci,“ doplnil Csente.
Pochod organizuje Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti výročia Štefánikovho narodenia. „Myšlienka vznikla tak, že sme vzdávali hold Štefánikovi vždy len pri príležitosti jeho tragickej smrti, čo nám prišlo dosť morbídne. Oslavovať by sme mali jeho narodenie a život, ktorý nám priniesol benefity, ktoré si dnes užívame,“ uviedol Csente.
Akcia sa podľa neho postupne rozrástla z jednodňovej na podujatie s kultúrnym a športovým programom. „Každoročne sme privítali viac a viac účastníkov. Minulý rok, aj napriek nepriaznivému počasiu, sa na pochode zúčastnilo úctyhodných 400 účastníkov. Tento rok sme už prekonali hranicu 600 a atakujeme hranicu 700 účastníkov,“ povedal.
Brezová pod Bradlom je úzko spätá s Mohylou M. R. Štefánika, pri ktorej sa nachádza aj Infobod Bradlo, ktorý ponúka informácie o Štefánikovi aj o samotnej pamiatke, rôzne historické súvislosti či tipy na ďalšie výlety. Jeho pracovník Martin Pelle sa tento rok zapojil do pochodu po prvýkrát. „Tým, že robím na Bradle, bol pre mňa odkaz Štefánika veľmi motivujúci,“ uviedol s tým, že Infobod každoročne navštívi približne 200.000 ľudí, prevažne Slovákov a Čechov, pribúdajú však i zahraniční návštevníci. Preto pripravujú aj anglickú verziu prezentačného filmu.
Účastníci si mohli vybrať z troch trás. „Prvá, desaťkilometrová trasa je ľahučká, dá sa absolvovať aj s kočíkom a dieťaťom. Máme bežne účastníkov, ktorí si s kočíkom či v krosnách odnesú svoju ratolesť alebo idú so svojimi zvieracími miláčikmi. Druhá trasa je trošku ťažšia. No a zatiaľ najťažšia je 32-kilometrová,“ ozrejmil s tým, že už v budúcom ročníku plánuje pridať ďalšie trasy. Účastníci v cieli získali pamätnú medailu, účastnícky diplom a občerstvenie.
Okrem Slovákov a Čechov sa na podujatí zúčastňujú aj vojaci a turisti z ďalších krajín. „Tento pochod právom nesie názov medzinárodný. Chodia k nám účastníci z Česka, ale aj príslušníci ozbrojených síl zo Španielska. Tento rok evidujeme 105 španielskych vojakov. Virtuálne sa zapájajú aj Francúzi, Taliani, Američania, Dáni, Rakúšania či Nemci,“ doplnil Csente.
Pochod organizuje Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti výročia Štefánikovho narodenia. „Myšlienka vznikla tak, že sme vzdávali hold Štefánikovi vždy len pri príležitosti jeho tragickej smrti, čo nám prišlo dosť morbídne. Oslavovať by sme mali jeho narodenie a život, ktorý nám priniesol benefity, ktoré si dnes užívame,“ uviedol Csente.
Akcia sa podľa neho postupne rozrástla z jednodňovej na podujatie s kultúrnym a športovým programom. „Každoročne sme privítali viac a viac účastníkov. Minulý rok, aj napriek nepriaznivému počasiu, sa na pochode zúčastnilo úctyhodných 400 účastníkov. Tento rok sme už prekonali hranicu 600 a atakujeme hranicu 700 účastníkov,“ povedal.
Brezová pod Bradlom je úzko spätá s Mohylou M. R. Štefánika, pri ktorej sa nachádza aj Infobod Bradlo, ktorý ponúka informácie o Štefánikovi aj o samotnej pamiatke, rôzne historické súvislosti či tipy na ďalšie výlety. Jeho pracovník Martin Pelle sa tento rok zapojil do pochodu po prvýkrát. „Tým, že robím na Bradle, bol pre mňa odkaz Štefánika veľmi motivujúci,“ uviedol s tým, že Infobod každoročne navštívi približne 200.000 ľudí, prevažne Slovákov a Čechov, pribúdajú však i zahraniční návštevníci. Preto pripravujú aj anglickú verziu prezentačného filmu.