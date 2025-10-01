< sekcia Regióny
Brezová pod Bradlom sa stala súčasťou nového projektu
V blízkosti mohyly možno navštíviť Infobod Bradlo, ktorý ponúka informácie o Štefánikovi aj o samotnej pamiatke, rôzne historické súvislosti či tipy na ďalšie výlety.
Autor TASR
Brezová pod Bradlom 1. októbra (TASR) - Mesto Brezová pod Bradlom, kde sa nachádza Mohyla generála Milana Rastislava Štefánika, je súčasťou projektu Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región Po stopách Komenského a Štefánika. Projekt spája kultúrne zážitky a historický odkaz oboch osobností. Umožňuje objaviť múzeá a pamiatky spojené s ich životmi a činnosťou. KOCR Trenčín región o tom informovala na svojom webe.
V blízkosti mohyly možno navštíviť Infobod Bradlo, ktorý ponúka informácie o Štefánikovi aj o samotnej pamiatke, rôzne historické súvislosti či tipy na ďalšie výlety. Infobod je v gescii občianskeho združenia (OZ) Odkaz Štefánik, ktoré vzniklo s cieľom, aby Štefánik a jeho myšlienky neboli len súčasťou učebníc, ale aj živou inšpiráciou pre ľudí dnes.
„Vzdelávame školy, verejnosť, seniorov aj firmy. Snažíme sa, aby sa Štefánikov odkaz dostal medzi deti a mladých v interaktívnej podobe (filmy, zážitkové výklady, diskusie). Oživujeme infraštruktúru. Rozvíjame región, podporujeme lokálnych producentov, turizmus a tvoríme priestor, kde sa ľudia stretávajú a vymieňajú názory za poznanie,“ uviedol pre TASR riaditeľ OZ Matúš Tomáška.
Pri príležitosti 145. výročia Štefánikovho narodenia vznikla myšlienka napísať knihu. Jedným z dôvodov je, ako uviedol Tomáška, že aj malý chlapec z malej krajiny dokázal zmeniť dejiny. Združenie plánuje odkryť doteraz neznáme odpovede týkajúce sa Štefánika prostredníctvom desiatich príbehov inšpirovaných jeho životom.
„Knihou motivujeme mladých k odvahe, vytrvalosti a hrdosti. Vedeli ste, že Milana Rastislava Štefánika v roku 1914 štyrikrát vylúčili z francúzskej armády pri vstupnej prehliadke? Malý, chorý, chudý, chatrný. Zamietnuté. Napriek tomu sa stal z vojaka generál iba za tri a pol roka. A prečo vlastne chcel byť v armáde? V knihe možno nájsť odpovede na tieto a ďalšie zvedavé otázky,“ ozrejmil.
Projekt Po stopách Komenského a Štefánika sa uskutočnil v rámci programu Interreg. Ďalšou zo zastávok je Uherský Brod, ktorý je rodiskom Jána Amosa Komenského. Možno navštíviť jeho múzeum, replikovanú tlačiarenskú dielňu či pamätníky v obciach Nivnice a Komňa.
