Brezová pod Bradlom má na cintoríne nový urnový háj
Autor TASR
Brezová pod Bradlom 17. októbra (TASR) - Mesto Brezová pod Bradlo má na miestnom cintoríne nový urnový háj so 40 miestami pre uloženie urien aj nový centrálny chodník. Súčasne bolo zakúpené aj vybavenie do domu smútku, radnica tiež plánuje výmenu niekoľkých lámp verejného osvetlenia pri zrekonštruovanom chodníku. TASR to uviedol primátor mesta Jaroslav Ciran.
Urnový háj bola podľa primátora dlhodobá požiadavka občanov. „Už minulý rok sme sa rozhodovali, kde ho umiestniť a hľadali sme na to financie. Zároveň sme sa rozhodli zrekonštruovať centrálny chodník dole od rímskokatolíckeho kostola až k pamätníku, spojili sme to v rámci jednej investičnej akcie,“ priblížil s tým, že pripravené sú už aj základy na ďalšie dve totožné urnové steny.
Ozrejmil, že zároveň bola v dome smútku zakúpená nová aparatúra vrátane reproduktorov na ozvučenie interiéru aj exteriéru a rečnícky pult. „Ešte tam v rámci šetrenia budeme riešiť cez Technické služby mesta výmenu verejného osvetlenia popri chodníku. Zakúpia sa asi tri lampy,“ doplnil.
Celková výška investície je 70.000 eur. Mesto realizáciu hradilo z vlastných zdrojov. Nové obrubníky a nový asfaltový povrch stáli približne 30.000 eur, 20.000 eur stála plocha spolu s chodníkom vedúca k urnovému háju s lavičkami a výsadbou stromov a ďalších 20.000 eur stála samotná urnová stena.
