VIDEO:Brezová pod Bradlom prišla o viac ako desať percent obyvateľstva

Na snímke Mestský úrad v meste Brezová pod Bradlom (okres Myjava), 19. októbra 2018. Foto: TASR - Vladimír Miček

Mesto má záujem obnoviť osobnú železničnú dopravu

Na snímke železničná stanica v meste Brezová pod Bradlom (okres Myjava), 19. októbra 2018. Foto: TASR - Vladimír Miček

Legendárne dielo Svágo Ragan vzniklo podľa reálnej postavy

Na snímke hrob Martina Lacka na cintoríne v meste Brezová pod Bradlom (okres Myjava), ktorý bol predlohou postavy Sváka Ragana. Knižné spracovanie o svojráznom „Brezofčanovi" vydal Elo Šándor v roku 1927 a vo filmovom spracovaní ho stvárnil o polstoročie neskôr Jozef Kroner. Postava veselého obchodníka pochádza zo skutočnej osoby a "čistokrvného" rodáka z mesta Martina Lacka, ktorého život však nebol vždy veselý. Foto: TASR - Vladimír Miček

Uplynulo 90 rokov od odhalenia Mohyly M. R. Štefánika



Brezová pod Bradlom 20. októbra (TASR) – Demografický vývoj mesta Brezová pod Bradlom má výrazne klesajúci trend. Počas približne 17 rokov prišlo mesto o viac ako desať percent obyvateľstva.Ešte v roku 2001 mala Brezová pod Bradlom 5567 obyvateľov, ku dňu vyhlásenia komunálnych volieb 10. júla 2018 to bolo už len 4969 ľudí, čo je pokles o 598 obyvateľov, ktorý predstavuje 10,74 percenta. Optimistický nie je ani výhľad do budúcnosti, keďže index starnutia je 193,6. Index predstavuje pomer osôb vo veku 65 a viac rokov pripadajúcich na 100 obyvateľov vo veku do 14 rokov.uviedla primátorka Eva Ušiaková.Jedným z dôvodov poklesu obyvateľstva bol spomínaný nedostatok pracovných miest. Z mesta postupne odišli veľké firmy ako C.E.P Scherdel, Subtil, Mosdorfer či Maccaferri.poznamenala primátorka.Mestu nepomohlo ani zatvorenie strednej odbornej školy (SOŠ), ktorú Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zlúčil s odbornou školou v Myjave.povedala Ušiaková.Mesto má vypracovanú koncepciu rozvoja, v ktorej spomína, že nárast obyvateľstva mesta je možné dosiahnuť jednak prirodzeným rastom, ale v prípade Brezovej pod Bradlom je reálnejší rast obyvateľov v rámci vnútroregionálnej migrácie predovšetkým z okolitých obcí a osád, ale aj z iných regiónov a zahraničia.Vytváranie podmienok pre rozvoj hospodárskych aktivít obce a pre tvorbu nových pracovných príležitostí a tým aj rozvoj zamestnanosti na území obce je jedným zo základných cieľov, ktoré si mesto stanovilo.doplnila primátorka.Mesto Brezová pod Bradlom sa v spolupráci s ďalšími obcami a občianskym združením (OZ) Veterany.eu pokúša obnoviť železničnú osobnú dopravu na trati Jablonica – Brezová pod Bradlom.Úsek Jablonica – Brezová pod Bradlom bol slávnostne uvedený do prevádzky 6. septembra 1899. Zatiaľ posledný osobný vlak v rámci pravidelnej dopravy odišiel zo stanice Brezová 31. januára 2003. Napriek zrušeniu osobnej pravidelnej dopravy je železničná trať v tomto úseku prevádzkyschopná, keďže je využívaná pre nákladnú dopravu. Uskutočnilo sa na nej aj niekoľko súkromných jázd osobných súprav vlakov, ktoré si objednali súkromné spoločnosti alebo ich organizovali nadšenci.Naposledy prišiel osobný vlak do Brezovej pod Bradlom 3. septembra 2016, keď OZ Veterany.eu aj s podporou ďalších subjektov zorganizovalo jazdu historickým motorovým vlakom pre širokú verejnosť pri príležitosti konania 14. ročníka Regionálneho zrazu cykloturistov regiónu Záhorie a zrazu cykloturistov v Malých Karpatoch, ako aj Jablonického jarmoku a Obecného dňa v Jablonici.ozrejmil snahu predseda OZ Veterany.eu Jaroslav Filo.Podľa návrhu by sa v prvej etape obnovila osobná doprava počas turistickej sezóny od 4. mája do 20. októbra a náklady na jej prevádzku by boli 33.150 eur.vysvetlil autor projektu obnovenia osobnej železničnej dopravy Peter Vodička.Mesto bude iniciovať stretnutia so samosprávami Trnavského a Trenčianskeho kraja, cez ktoré železničná trať prechádza.spresnila primátorka mesta Eva Ušiaková.doplnil Matúš Valihora z útvaru kultúry a miestnych tradícií v Brezovej pod Bradlom.Humoristickú poviedku Sváko Ragan z Brezovej napísal v roku 1927 spisovateľ, publicista a finančný úradník Elo Šándor. Najväčšej slávy sa mu dostalo po roku 1976, keď bola nakrútená legendárna televízna trilógia Sváko Ragan.Aj v súčasnosti sa diváci zabávajú na úsmevných príbehoch svojrázneho Sváka Ragana z Brezovej, ktoré spisovateľ zhrnul v rovnomennej trojzväzkovej knihe. Dielo čarovne zachytávajúce tradície a zvyky ľudí z kopaničiarskeho prostredia sa dočkalo vydareného filmového spracovania.V dnes už kultovej trojdielnej televíznej snímke vytvorila bizarné postavičky plejáda popredných slovenských hercov. Okrem excelentného Jozefa Kronera v hlavnej úlohe si v komédii zahrali tiež Michal Dočolomanský, Ivan Krajíček, Zuzana Kronerová, Jozef Dóczy, Ivan Palúch alebo Jozef Bednárik. Humornú atmosféru dotváralo originálne miestne nárečie, piesne i tance.Nie každý vie, že Sváko Ragan mal predlohu v reálnej postave, ktorou bol Martin Lacko. Narodil sa v roku 1847, bol garbiarom a poľnohospodárom, ale drahá liečba jeho detí stála rodinu nemalé financie a tak predal väčšinu svojho majetku, predovšetkým role.Táto situácia ho prinútila prejsť od poľnohospodárstva k obchodovaniu. To znamenalo množstvo cestovania po jarmokoch a na jednom z nich vo Vrbovom sa s ním stretol spisovateľ Šándor.uviedol bývalý učiteľ v Brezovej pod Bradlom Peter Uhlík.Aj keď sa na Lacka v podobe Sváka Ragana spomína ako veselého a vždy vtipného človeka, v reálnom živote to nemal jednoduché. V jeden deň mu zomreli naraz dve dospelé deti, 27-ročný syn Martin a o sedem rokov mladšia Judita.doplnil Uhlík. Na hrobe, kde sú spolu s rodičmi pochovaní, je k tragédii vyrytý text:V tomto roku si v Brezovej pod Bradlom pripomenuli 90. výročie odhalenia Mohyly Milana Rastislava Štefánika. Slávnostne ju odhalili na Bradle 23. septembra 1928.Autorom mohyly na Bradle je Dušan Jurkovič, ktorý bol osobným priateľom Štefánika. Jurkovič nie je iba autorom samotnej mohyly, ale je aj autorom myšlienky pochovať M. R. Štefánika a troch talianskych letcov, ktorí s ním zahynuli, na Bradle.ozrejmil zrod myšlienky Matúš Valihora z útvaru kultúry a miestnych tradícií v Brezovej pod Bradlom.Jurkovič predstavil, ako bude mohyla vyzerať už v roku 1920, ale na začatie stavby sa muselo počkať ďalších sedem rokov. Dôvodom bol nedostatok financií. Rozpočet na stavbu bol 2,8 milióna vtedajších korún. Štátne orgány a ďalšie organizácie dokázali dať dohromady 800.000 korún, zvyšnú chýbajúcu čiastku sa podujal vyzbierať Spolok pre zbudovanie mohyly. Trvalo sedem rokov, kým sa financie podarilo vyzbierať.Samotná stavba mohyly trvala 280 pracovných dní. Bolo to vďaka tomu, že práce prebiehali na dvoch miestach súčasne.doplnil Valihora.V roku 1947 navrhol Jurkovič rozšírenie mohyly na Bradle o dve nové terasy, ktoré mali slúžiť ako pamätník padlým letcom v 2. svetovej vojne. Po nástupe totalitného režimu sa už návrh nezrealizoval. Po roku 1948 boli slávnosti na Bradle zakázané, s výnimkou rokov 1968 a 1969. Slávnosti sa obnovili až po novembrovej revolúcii v roku 1989, keď sa prvé ponovembrové zhromaždenie konalo 9. decembra.Mohyla počas socializmu chátrala napriek tomu, že bola kultúrnou pamiatkou. Po roku 1980 dokonca masív Bradla zámerne zalesnili borovicami na ploche 33 hektárov. Rekonštrukcia pamiatky začala až po roku 1989 a trvala sedem rokov. Travertín bol poškodený v značnom rozsahu a vymeniť sa muselo až 30 percent obloženia mohyly.Napriek rekonštrukcii mohyly problémom zostáva chýbajúca infraštruktúra pre stúpajúci počet návštevníkov Bradla.dodal Valihora.