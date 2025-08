Brezová pod Bradlom zatepľuje jeden z pavilónov základnej školy

Brezová pod Bradlom 5. augusta (TASR) - Mesto Brezová pod Bradlom v okrese Myjava aktuálne realizuje zateplenie jedného z pavilónov Základnej školy Dr. Štefana Osuského v hodnote 190.000 eur. Práce by mali byť hotové do konca augusta. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia sociálneho, školstva, kultúry a projektov na tamojšom mestskom úrade Gabriela Plačková.



Vysvetlila, že mesto sa niekoľko rokov snažilo o získanie externých zdrojov na financovanie poslednej etapy zatepľovania budov v areáli základnej školy - druhého pavilónu. „V roku 2024 nám schválili finančné prostriedky. Akonáhle nám boli schválené externé finančné zdroje, absolvovali sme verejné obstarávanie. Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť GIT z Vrbového a toto zateplenie sa bude realizovať v celkovej sume 190.000 eur,“ doplnila.



Projekt zateplenia je zameraný na energetickú efektívnosť a znižovanie emisií skleníkových plynov. Týmito stavebnými úpravami objektu sa má znížiť energetická a ekonomická náročnosť samotnej prevádzky školského zariadenia. Financovaný je z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR. Plačková dodala, že práce prebiehajú bez komplikácií.



Zateplenie prvého pavilónu mesto uskutočnilo ešte v roku 2019, keď došlo k celkovému zatepleniu obvodového plášťa a strechy kontaktným zatepľovacím systémom a minerálnym riešením. Následne bola vykonaná povrchová úprava zvislých stien.