Múzeum D. S. Jurkoviča v Brezovej získalo zreštaurované uniformy

Brezová pod Bradlom 16. júna (TASR) – Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom získalo do svojho portfólia zreštaurované legionárske uniformy. Informoval o tom Matúš Valihora z Mestského úradu v Brezovej pod Bradlom.



Uniformy, ktoré boli dedičstvom po predkovi, venovala rodina po bývalom legionárovi. "Sú po Štefanovi Juríčkovi, ktorý bol ruským legionárom a rodákom z Brezovej pod Bradlom. Najskôr slúžil v streleckom pluku a neskôr v jazdeckom, preto mal aj dve rôzne uniformy. V jednej z nich docestoval z Vladivostoku domov, druhú si priniesol so sebou. K súboru patrí aj ďalšia uniforma, ktorú si legionári nechali ušiť za prvej republiky, aby mali slávnostný odev," uviedla neter legionára Jela Juríčková.



Reštaurovanie uniforiem a ich súčastí sa uskutočnilo v Brne. "Každý kus musel prejsť nejakým zásahom. Uniformy boli znečistené a poškodené šatovými moľami, kožené časti boli zatvrdnuté a špinavé. Súkenné a plátenné časti sa najskôr vyčistili a poškodené časti boli vyplnené vlneným plátnom, ktoré bolo dofarbené do požadovaného odtieňu," informovala konzervátorka - reštaurátorka Hana Štouračová.



Uniformy boli vyrobené prevažne z japonského súkna. "Ale našli sa na nich aj štítky, ktoré nesú čínske znaky, takže je zrejmé, že niektoré časti uniformy boli vyrobené aj v Číne. Okrem odevných častí sa reštaurovali aj mosadzné časti oblečenia a dochovaná šabľa," doplnila reštaurátorka.



V darovacej zmluve sa mesto zaviazalo zabezpečiť reštaurovanie uniforiem a ich súčastí. "Náklady na reštaurovanie boli približne v hodnote 2000 eur. Financované bolo z dotácie vlády SR, ktorú získalo múzeum pri výjazdovom rokovaní vlády v Brezovej pod Bradlom 22. septembra 2019," dodal Valihora.