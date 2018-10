Brezová pod Bradlom: Na Bradle sa stretli hasiči zo Slovenska a Moravy

Na podujatí sa zúčastnilo 50 dobrovoľných hasičských zborov, ktoré zastupovalo podľa slov organizátorov viac ako 700 hasičov.

Brezová pod Bradlom 20. októbra (TASR) – V sobotu si dobrovoľné hasičské zbory (DHZ) pripomenuli 100. výročie vzniku Československa na Mohyle generála Milana Rastislava Štefánika v Brezovej pod Bradlom. TASR informovala Lenka Kukučková z Kancelárie predsedu TSK.



Pozvaní hostia i dobrovoľní hasiči si spoločnú históriu Slovákov a Čechov uctili slávnostným pochodom a kladením vencov, po ktorom zaznela slovenská i česká hymna. "Stretli sme sa, aby sme si zaspomínali na spoločnú históriu s bratmi Čechmi a 100. výročie od vzniku Československa. Aj týmto krásnym gestom len potvrdzujeme, že dva slovanské národy - Slováci a Česi, majú k sebe blízko aj napriek rozdeleniu spoločného štátu a ani štvrťstoročie samostatného vývoja na tomto fakte nič nezmenilo. Už budúci rok uplynie 100 rokov od náhlej a tragickej smrti osobnosti, ktorá sa veľkými písmenami zapísala do histórie slovenského národa, generála Milana Rastislava Štefánika. Práve jemu vďačíme za to, že 28. októbra 1918 mohla vzniknúť prvá Československá republika," uviedol predseda TSK Jaroslav Baška.



Súčasťou programu bolo aj odovzdávanie pamätných medailí jednotlivým dobrovoľným hasičským zborom, funkcionárom Územných organizácií Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky i vzácnym hosťom. „Veľmi pozitívne hodnotím spoluprácu s hasičmi z Moravy a našimi dobrovoľnými hasičmi, nielen z nášho kraja, ale aj z ďalších častí Slovenska, ktoré susedia s Moravou,“ doplnil predseda TSK.



Na podujatí sa zúčastnilo 50 dobrovoľných hasičských zborov, ktoré zastupovalo podľa slov organizátorov viac ako 700 hasičov. "Nevedela som si veľmi dobre predstaviť, ako bude toto podujatie vyzerať. Som milo prekvapená, aké množstvo hasičov oslovilo toto podujatie," povedala k stretnutiu primátorka mesta Brezová pod Bradlom Eva Ušiaková.



"Akcia vznikla spontánne, rozhodli sme sa ju zorganizovať po účasti na májovej púti hasičov na počesť sv. Floriána v meste Šaštín-Stráže a po návšteve podujatia k 100. výročiu vzniku ČSR v Brne. Na Bradle sa okrem hasičov z TSK zúčastnili aj hasiči zo Senice, Skalice, Malaciek a spoza rieky Moravy to boli hasiči z Juhomoravského kraja," spresnil predseda Krajskej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trenčíne a organizátor podujatia Jozef Smolinský.