Brezová pod Bradlom predstavila štúdiu o využití bývalého učilišťa

Brezová pod Bradlom 3. apríla (TASR) - Mesto Brezová pod Bradlom verejnosti predstavilo štúdiu o efektívnom využití a zámeroch pri žiadaní dotácií pri rekonštrukcii budovy bývalého strojárskeho učilišťa. Cieľom je zrevitalizovať celý areál na jednu komplexnú lokalitu, ktorú budú využívať primárne obyvatelia mesta. Vzniknúť má športovo-kultúrne centrum, zariadenie pre seniorov a bytový dom. TASR to uviedol primátor Jaroslav Ciran.



Vysvetlil, že projektant Mário Klopan do návrhu využitia budovy zapracoval aj požiadavky obyvateľov. „Vzhľadom na to, že v Brezovej pod Bradlom sa už desiatky rokov hovorí o tom, že stále sa nepostavil, nefunguje a neprevádzkuje žiaden penzión pre dôchodcov či zariadenie pre seniorov, tak asi by sme začali najprv s prerábkou bývalých nových dielní na zariadenie pre seniorov pre 40 klientov,“ priblížil, že túto časť projektu je možné financovať zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).



Z bývalého internátu by podľa primátora mohol vzniknúť nájomný dom s približne 66 nájomnými bytmi, pôjde o jedno-, dvoj- či trojizbové byty. „Tam je možné financovanie nenávratnou dotáciou z ministerstva dopravy a zároveň z úveru zo ŠFRB,“ skonštatoval. Bývalú športovú halu by mohlo nahradiť centrum športu. „To by bolo vlastne také športovo-komunitno-kreatívne centrum, tam sú možnosti financovania z Fondu na podporu športu, prípadne z iných schém,“ uviedol s tým, že v súvislosti s brownfieldmi by mohli byť otvorené schémy na ich renováciu a rekultiváciu.



Podľa Klopana pôjde aj o revitalizáciu celkového okolia budovy. Vzniknúť majú taktiež parkovacie plochy, ktoré budú slúžiť aj širokej verejnosti, v bezprostrednej blízkosti sa nachádza kúpalisko a futbalový štadión. Do projektu je možné zapracovať ďalšie požiadavky obyvateľov po dohode so samosprávou. Spomenul aj mozaiku veľkých rozmerov z diela akademického maliara Františka Gajdoša na jednej zo stien budovy, ktorú majú v pláne v nejakej forme zachovať.