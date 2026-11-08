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Brezová pod Bradlom realizovala projekty za vyše jeden milión eur
Nové ihrisko doplnilo existujúci športový areál, v ktorom sa nachádza tartanová atletická dráha, multifunkčné ihrisko a tartanové basketbalové ihrisko.
Autor TASR
Brezová pod Bradlom 8. novembra (TASR) - Mesto Brezová pod Bradlom v okrese Myjava v roku 2026 realizovalo štyri významné investičné projekty v celkovej hodnote približne 1,34 milióna eur. Zamerané boli na zlepšenie dopravnej infraštruktúry, modernizáciu školských zariadení a rozvoj športovísk. TASR to uviedol primátor Jaroslav Ciran.
„Mesto v tomto roku realizovalo viacero významných projektov, ktoré prispeli k zlepšeniu kvality života obyvateľov nášho mesta aj celkovo k rozvoju nášho mesta. Boli to investície zamerané na modernizáciu, predovšetkým infraštruktúry, a skvalitnenie služieb,“ ozrejmil.
Jedným z projektov bolo vybudovanie záchytného parkoviska na Námestí 7. apríla v hodnote približne 320.000 eur. Na jeho financovanie mesto využilo prostriedky z európskych fondov prostredníctvom Ministerstva dopravy SR. „Vybudovalo sa 43 nových parkovacích miest, z toho dve boli pre osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu. Parkovisko je vybavené aj verejným osvetlením a medzi novým parkoviskom a autobusovou stanicou sa zároveň zrekonštruoval 93 metrov dlhý chodník, čím sa zabezpečilo bezpečné prechádzanie vodičov alebo chodcov z parkoviska na autobusovú stanicu a späť,“ vysvetlil.
Ďalšou investíciou bola obnova základnej umeleckej školy v hodnote približne 350.000 eur, financovaná taktiež z európskych fondov prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Práce zahŕňali obnovu strechy, zateplenie budovy, vybudovanie bezbariérového prístupu až na druhé poschodie, odhlučnenie niektorých učební a modernizáciu ich vybavenia.
Druhým projektom v školskej infraštruktúre bolo zníženie energetickej náročnosti materskej školy na sídlisku Dušana Jurkoviča. „To bolo zateplenie celej budovy a strechy materskej školy. Zároveň boli na streche inštalované fotovoltické panely, čiže škôlka si vyrába svoju vlastnú elektrickú energiu, sú tam aj batérie. Tento projekt bol v sume 430.000 eur, z toho 406.000 bolo z dotácie envirofondu, ostatok bola spoluúčasť mesta,“ vysvetlil.
Štvrtým projektom bolo vybudovanie hokejbalového ihriska v areáli základnej školy. „Takisto bolo financované z eurofondov z ministerstva investícií v sume asi 240.000 eur. Spoluúčasť mesta bola približne 20.000 eur. A teda cieľom bolo vybudovanie úplne nového hokejbalového ihriska s umelým osvetlením a pridružených športovísk,“ doplnil. Súčasťou projektu boli vonkajšie fitness prvky, mobiliár a prepojovacie chodníky.
Nové ihrisko doplnilo existujúci športový areál, v ktorom sa nachádza tartanová atletická dráha, multifunkčné ihrisko a tartanové basketbalové ihrisko.
„Mesto v tomto roku realizovalo viacero významných projektov, ktoré prispeli k zlepšeniu kvality života obyvateľov nášho mesta aj celkovo k rozvoju nášho mesta. Boli to investície zamerané na modernizáciu, predovšetkým infraštruktúry, a skvalitnenie služieb,“ ozrejmil.
Jedným z projektov bolo vybudovanie záchytného parkoviska na Námestí 7. apríla v hodnote približne 320.000 eur. Na jeho financovanie mesto využilo prostriedky z európskych fondov prostredníctvom Ministerstva dopravy SR. „Vybudovalo sa 43 nových parkovacích miest, z toho dve boli pre osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu. Parkovisko je vybavené aj verejným osvetlením a medzi novým parkoviskom a autobusovou stanicou sa zároveň zrekonštruoval 93 metrov dlhý chodník, čím sa zabezpečilo bezpečné prechádzanie vodičov alebo chodcov z parkoviska na autobusovú stanicu a späť,“ vysvetlil.
Ďalšou investíciou bola obnova základnej umeleckej školy v hodnote približne 350.000 eur, financovaná taktiež z európskych fondov prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Práce zahŕňali obnovu strechy, zateplenie budovy, vybudovanie bezbariérového prístupu až na druhé poschodie, odhlučnenie niektorých učební a modernizáciu ich vybavenia.
Druhým projektom v školskej infraštruktúre bolo zníženie energetickej náročnosti materskej školy na sídlisku Dušana Jurkoviča. „To bolo zateplenie celej budovy a strechy materskej školy. Zároveň boli na streche inštalované fotovoltické panely, čiže škôlka si vyrába svoju vlastnú elektrickú energiu, sú tam aj batérie. Tento projekt bol v sume 430.000 eur, z toho 406.000 bolo z dotácie envirofondu, ostatok bola spoluúčasť mesta,“ vysvetlil.
Štvrtým projektom bolo vybudovanie hokejbalového ihriska v areáli základnej školy. „Takisto bolo financované z eurofondov z ministerstva investícií v sume asi 240.000 eur. Spoluúčasť mesta bola približne 20.000 eur. A teda cieľom bolo vybudovanie úplne nového hokejbalového ihriska s umelým osvetlením a pridružených športovísk,“ doplnil. Súčasťou projektu boli vonkajšie fitness prvky, mobiliár a prepojovacie chodníky.
Nové ihrisko doplnilo existujúci športový areál, v ktorom sa nachádza tartanová atletická dráha, multifunkčné ihrisko a tartanové basketbalové ihrisko.