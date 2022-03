Brezová pod Bradlom s cirkvami zabezpečilo ubytovanie pre utečencov

Brezová pod Bradlom 8. marca (TASR) – Mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci s cirkevnými organizáciami zabezpečuje ubytovanie a pobyt utečencom z Ukrajiny na území mesta. Pre TASR to potvrdil prednosta mestského úradu Ján Michálek.



Mesto zabezpečuje ubytovanie pre približne 30 utečencov. "Ubytovaní sú v ubytovacom zariadení evanjelickej cirkvi a aj v bytoch priamo v meste. Okrem ubytovania robíme zbierky, či už potravín, oblečenia alebo ďalších potrebných vecí. Mesto koordinuje celú činnosť, je v kontakte s úradom verejného zdravotníctva a snažíme sa zabezpečiť všetko potrebné," uviedol Michálek.



V Brezovej pod Bradlom sú ubytované predovšetkým matky s deťmi, ale aj starší ľudia. "Najstaršou je žena, ktorá má 78 rokov. Mesto je pripravené poskytnúť pomoc, ktorá je v jeho kompetencii. Vrátane začlenenia detí do vyučovacieho procesu, či už v základnej alebo materskej škole. Bude záležať na tom, či sa utečenci rozhodnú zostať u nás alebo budú chcieť pokračovať ďalej za svojimi rodinami. Mesto sa bude spolupodieľať aj na nákladoch, ktoré vzniknú s ubytovaním," doplnil prednosta mesta.



"Po stretnutí so zástupcami mesta a predstaviteľmi ďalších cirkevných náboženských spoločností sme sa rozhodli priložiť ruku k dielu. Evanjelická cirkev má v Matejkove ubytovacie zariadenie, tak sme sa rozhodli tieto priestory využiť. Okrem toho sme zozbierali a odviezli humanitárnu pomoc na Zakarpatskú Ukrajinu," informoval pravoslávny kňaz Marek Kundis.



Ako doplnil, v ubytovacom zariadení je aktuálne 24 ľudí a očakávajú príchod ďalších. "Obsadených by malo byť osem chatiek, dve by mali zostať prázdne pre prípad karantény. Nebudeme využívať maximálnu kapacitu chatiek, aby sa prichádzajúci cítili komfortne. Predpokladáme, že v jednej chatke budú ubytované dve rodiny," doplnil Kundis.



Pre ubytovaných sa snažia vytvoriť predovšetkým zázemie, aby si dokázali oddýchnuť. "Uvedomujeme si situáciu na Ukrajine, ktorá je veľmi zložitá, a verím, že tu nájdu aspoň dočasný domov. Časť ubytovaných je z Kyjeva a časť z Odesy. Nevieme, koľko z nich zostane na Slovensku a koľko sa rozhodne pokračovať ďalej. Včera sme napríklad odviezli jednu päťčlennú rodinu do Brna, kde sme jej zabezpečili ďalšiu prepravu smerom na západ," uviedol riaditeľ misijného strediska evanjelickej cirkvi Vladimír Daniš.