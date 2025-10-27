< sekcia Regióny
Brezová pod Bradlom si pripomenie 107. výročie vzniku Československa
V predvečer tohto výročia samospráva zapáli vatru na mohyle Milana Rastislava Štefánika, ktorý bol jedným zo spoluzakladateľov republiky.
Autor TASR
Brezová pod Bradlom 27. októbra (TASR) - Mesto Brezová pod Bradlom si v pondelok pripomenie 107. výročie vzniku Československa (28. 10.). V predvečer tohto výročia samospráva zapáli vatru na mohyle Milana Rastislava Štefánika, ktorý bol jedným zo spoluzakladateľov republiky. TASR to uviedol riaditeľ Múzea Dušana Samuela Jurkoviča Matúš Valihora.
„Zapaľovanie ohňa na mohyle je tradíciou už od čias vzniku Československa, už od čias vzniku mohyly, zapaľuje sa vatra nielen v predvečer výročia Štefánikovej smrti v máji, ale aj v predvečer výročia vzniku Československej republiky (ČSR) v októbri,“ priblížil.
Pri príležitosti výročia sa v sobotu (25. 10.) dopoludnia uskutočnil aj Sokolský beh republiky, ktorý má charitatívny rozmer. „Organizuje sa v rámci Českej republiky, Slovenskej republiky, ale zúčastňujú sa na ňom aj krajania žijúci vo svete,“ uviedla pre TASR starostka Sokolskej únie Slovenska a Telocvičnej jednoty Sokol Brezová pod Bradlom Adriana Šarudiová.
Prvý samostatný štát Čechov a Slovákov vznikol 28. októbra 1918, keď Národný výbor československý v Prahe prijal zákon o utvorení samostatnej ČSR, vyhlásil jej vznik a prevzal štátnu moc.
Dátum vzniku prvej ČSR sa v Slovenskej republike po roku 1993 pripomínal ako pamätný deň - Deň vzniku samostatného Československa. V novembri 2020 poslanci Národnej rady SR schválili dve novely zákona, na základe čoho sa 28. október zmenil na štátny sviatok - Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu. Nie je však dňom pracovného pokoja.
