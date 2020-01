V Brezovej pod Bradlom postupne rekonštruujú verejné osvetlenie

Brezová pod Bradlom 17. januára (TASR) – Mesto Brezová pod Bradlom postupne rekonštruuje verejné osvetlenie. V minulom roku do osvetlenia investovalo približne 30.000 eur. TASR o tom informoval primátor mesta Jaroslav Ciran.



V minulosti sa uvažovalo aj o jednorazovej komplexnej rekonštrukcii. "Predpokladom bolo, že jedna firma by zrekonštruovala osvetlenie v celom meste a následne by sa z ušetrených financií splácali náklady. Túto možnosť nakoniec ešte minulé zastupiteľstvo neschválilo, keďže suma, ktorá by sa musela splácať, bola na rozpočet mesta vysoká. Malo ísť o sumu približne trištvrte milióna eur," uviedol pre TASR Ciran.



Mesto sa preto rozhodlo pristupovať k rekonštrukcii z vlastných zdrojov. Postupná rekonštrukcia sa začala už pred dvoma rokmi, keď sa urobili investície približne za 120.000 eur. Mesto plánuje v najbližších rokoch investovať do verejného osvetlenia sumu v rozpätí od 30.000 do 50.000 eur.



V roku 2019 zrekonštruovalo mesto osvetlenie na Družstevnej ulici. "V rámci výstavby nových chodníkov v zadnej časti cintorína pribudlo nové solárne osvetlenie aj v týchto miestach. Okrem toho boli komplexne zrekonštruované rozvádzače v meste, ktoré sú na stĺpoch verejného osvetlenia. Celková investovaná suma do verejného osvetlenia predstavovala 30.000 eur. V tomto roku máme v pláne ďalšie práce na viacerých sídliskách," doplnil primátor.