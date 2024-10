Brezová pod Bradlom vyhlásila verejnú súťaž na prenájom chaty Bradlo

Brezová pod Bradlom 3. októbra (TASR) - Mesto Brezová pod Bradlom (okres Myjava) vyhlásilo verejnú súťaž na prenájom chaty Bradlo (objekt Strážnice). Záujemcovia môžu návrhy podávať do 31. októbra do 13.00 h. Samospráva o tom informovala na svojom webe.



Súťažné návrhy musia okrem iného obsahovať cenu nájmu (minimálne desať eur za meter štvorcový ročne) a podnikateľský či iný zámer využitia nebytových priestorov. Cena a zámer využitia budú zároveň kritériami na vyhodnotenie ponúk.



Navrhovatelia si môžu priestor a priľahlý pozemok pozrieť 14. októbra. "Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr do 15. novembra na internetovej stránke mesta a na úradnej tabuli," dodala radnica.



Chata sa nachádza v blízkosti Mohyly M. R. Štefánika, ktorá patrí k vrcholom monumentálnej pamätníkovej tvorby na Slovensku. V roku 1968 bola zaradená medzi národné kultúrne pamiatky.