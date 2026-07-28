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Brezovská ulica v Myjave je po zmene dopravného značenia jednosmerná
Premávka po novom vedie v smere od čerpacej stanice ku križovatke ulíc Brezovská a Tehelná.
Autor TASR
Myjava 28. júla (TASR) - Brezovská ulica v meste Myjava je po zmene dopravného značenia jednosmerná. Na pravej strane komunikácie súčasne vzniklo celkovo 40 pozdĺžnych parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá. TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.
Premávka po novom vedie v smere od čerpacej stanice ku križovatke ulíc Brezovská a Tehelná. Na ulici sú vyznačené jazdný pruh so šírkou 3,5 metra a nové parkovacie miesta.
Podľa samosprávy navrhnuté riešenie zabráni parkovaniu nákladných vozidiel na tejto ulici a zároveň rozšíri možnosti parkovania pre návštevníkov cintorína i účastníkov pohrebných obradov.
Mesto zároveň vysvetlilo, že jednosmernú premávku nebolo možné zaviesť v opačnom smere, keďže pri vjazde a výjazde do prevádzok nevyhovovali prejazdné krivky pre nákladné vozidlá.
Premávka po novom vedie v smere od čerpacej stanice ku križovatke ulíc Brezovská a Tehelná. Na ulici sú vyznačené jazdný pruh so šírkou 3,5 metra a nové parkovacie miesta.
Podľa samosprávy navrhnuté riešenie zabráni parkovaniu nákladných vozidiel na tejto ulici a zároveň rozšíri možnosti parkovania pre návštevníkov cintorína i účastníkov pohrebných obradov.
Mesto zároveň vysvetlilo, že jednosmernú premávku nebolo možné zaviesť v opačnom smere, keďže pri vjazde a výjazde do prevádzok nevyhovovali prejazdné krivky pre nákladné vozidlá.