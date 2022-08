Na starostu Starého Mesta bude kandidovať poslanec M. Gajdoš

Bratislava 30. augusta (TASR) - Na starostu bratislavského Starého Mesta bude kandidovať staromestský miestny poslanec Martin Gajdoš. O hlasy voličov v jesenných voľbách sa bude uchádzať ako nestraník s podporou koalície strán Spolu, Občianski demokrati Slovenska, Demokratická strana a strana Šanca. TASR o tom informoval samotný kandidát.



"Rozhodol som sa kandidovať na starostu, pretože sám vidím, že veci v Starom Meste nefungujú tak, akoby mohli a ako by mali," uviedol s tým, že všetkým občanom ponúka inú politickú kultúru, iné myslenie a iný prístup staromestského úradu.



Svoju programovú ponuku chce predstaviť počas volebnej kampane. "Môžem deklarovať, že nebudem sám. Budem v spoločnosti kandidátov na poslancov, ktorí pôjdu so mnou do volieb ako spoločný tím," poznamenal Gajdoš.



Svoju kandidatúru na post starostu bratislavského Starého Mesta ohlásila v uplynulých týždňoch aj súčasná starostka Zuzana Aufrichtová a bratislavský komunálny poslanec Matej Vagač.