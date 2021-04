Bratislava zápasí so silným vetrom, strom spadol aj na vozidlo

Bratislava 12. apríla (TASR) - Bratislava zápasí v pondelok večer so silným nárazovým vetrom, ktorý už na viacerých miestach spôsobil pád stromov či konárov. Strom podľa bratislavskej polície spadol aj na vozidlo na križovatke ulíc Einsteinova-Dolnozemská v bratislavskej Petržalke. Vodička, ktorá bola v tom čase v aute, utrpela ľahké zranenia. Spadnutý strom poškodil v hlavnom meste aj bránu vozovne Jurajov dvor. Električky preto majú komplikovaný výjazd.



"K pádu stromu a následnému poškodeniu vozidla došlo aj v druhom Bratislavskom okrese, kde na jednom z parkovísk na ulici Na križovatkách padol hrubší konár na zaparkované motorové vozidlo. V tomto prípade k zraneniu osôb nedošlo," informovala bratislavská polícia. Účastníkov cestnej premávky upozorňuje, aby, ak je to možné, nevychádzali za súčasného počasia na cesty. Ak už niekto cestuje, polícia odporúča zvýšiť opatrnosť, respektíve odstaviť na nevyhnutný čas auto na bezpečnom mieste.



Dopravný podnik Bratislava na svojom webe informuje, že pre spadnutý strom premávajú električky linky 3 v smere do Rače len po Depo Krasňany. "V úseku 'Depo Krasňany' a 'Komisárky' premáva obojsmerne náhradná autobusová doprava X3," spresnil dopravca.



Z bratislavského operačného strediska Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) pre TASR potvrdili, že následky silného vetra odstraňujú v týchto chvíľach na viacerých miestach v Bratislave a Bratislavskom kraji.



Pre Bratislavu a okres Pezinok aktuálne platí výstraha druhého stupňa pred vetrom. V hlavnom meste a okolí môže krátkodobo v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 85 až 105 kilometrov za hodinu. Priemerná rýchlosť môže byť na úrovni 60 až 70 kilometrov za hodinu. Na Slovensku sa v týchto hodinách mení počasie. Jarné počasie vystrieda výrazné ochladenie, dážď, sneženie i silný vietor. Takéto počasie má prevládať niekoľko dní.