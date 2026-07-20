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TRAGÉDIA PRI PÚCHOVE: Úkryt pod stromom sa stal mužovi osudným
Polícia v tejto súvislosti občanom radí, ak ich zastihne búrka, aby vyhľadali pevnú budovu alebo vozidlo, vyhýbali sa stromom, lesným porastom a elektrickým vedeniam.
Autor TASR,aktualizované
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Púchov 20. júla (TASR) - Búrka si v nedeľu (19. 7.) v okrese Púchov vyžiadala ľudský život. Po zásahu konárom zo stromu umrel na následky zranení 51-ročný muž. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. TASR o tom v pondelok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Na základe doteraz zistených informácií 51-ročný muž počas búrky, ktorá zasiahla danú lokalitu, hľadal úkryt pod stromom. Silný vietor však pravdepodobne odlomil konár, ktorý mal na neho spadnúť. Muž pri udalosti utrpel zranenia, ktorým na mieste, žiaľ, podľahol,“ uviedla Klenková.
Táto tragická udalosť podľa nej pripomína, že ani zdanlivo bezpečné miesto nemusí byť počas búrky bezpečné, preto by sa ľudia nemali nikdy ukrývať pod stromami. Silný vietor totiž môže spôsobiť pád konárov alebo vyvrátenie celého stromu a zároveň hrozí aj riziko zásahu bleskom.
Polícia v tejto súvislosti občanom radí, ak ich zastihne búrka, aby vyhľadali pevnú budovu alebo vozidlo, vyhýbali sa stromom, lesným porastom a elektrickým vedeniam. Nemali by sa tiež zdržiavať na miestach, kde hrozí pád stromov alebo iných predmetov, rovnako by mali sledovať výstrahy meteorológov a rešpektovať ich.
„V tejto súvislosti apelujeme na verejnosť, aby nepriaznivé počasie nepodceňovala. Niekoľko správnych rozhodnutí môže zachrániť život,“ zdôraznila Klenková.
„Na základe doteraz zistených informácií 51-ročný muž počas búrky, ktorá zasiahla danú lokalitu, hľadal úkryt pod stromom. Silný vietor však pravdepodobne odlomil konár, ktorý mal na neho spadnúť. Muž pri udalosti utrpel zranenia, ktorým na mieste, žiaľ, podľahol,“ uviedla Klenková.
Táto tragická udalosť podľa nej pripomína, že ani zdanlivo bezpečné miesto nemusí byť počas búrky bezpečné, preto by sa ľudia nemali nikdy ukrývať pod stromami. Silný vietor totiž môže spôsobiť pád konárov alebo vyvrátenie celého stromu a zároveň hrozí aj riziko zásahu bleskom.
Polícia v tejto súvislosti občanom radí, ak ich zastihne búrka, aby vyhľadali pevnú budovu alebo vozidlo, vyhýbali sa stromom, lesným porastom a elektrickým vedeniam. Nemali by sa tiež zdržiavať na miestach, kde hrozí pád stromov alebo iných predmetov, rovnako by mali sledovať výstrahy meteorológov a rešpektovať ich.
„V tejto súvislosti apelujeme na verejnosť, aby nepriaznivé počasie nepodceňovala. Niekoľko správnych rozhodnutí môže zachrániť život,“ zdôraznila Klenková.