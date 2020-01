ELEKTRIČKY DO DÚBRAVKY BY MALI ZAČAŤ PREMÁVAŤ PO 17. FEBRUÁRI

Bratislava 29. januára (TASR) – Električky do bratislavskej Dúbravky by mali začať opäť premávať už o niekoľko týždňov. Predpoklad je, že sa tak stane po 17. februári. V stredu o tom informoval bratislavský primátor Matúš Vallo s tým, že sa mestu podarilo dostať do meniarne v Dolných Krčacoch a zrealizovať v nej nevyhnutné úpravy. Spor so zástupcami vlastníkov pozemkov pod meniarňou totiž doteraz bránil spusteniu premávky električiek až do Dúbravky.



UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.