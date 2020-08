Epidemický stav v Bratislave je vážny, na COVID-19 semafore je červená

Bratislava 25. augusta (TASR) – Mesto Bratislava mení po dôkladnej analýze čerstvých dát mestským epidemiológom a ďalšími odborníkmi farbu epidemickej fázy na svojom COVID-19 semafore na červenú. Ten označuje epidemický stav v hlavnom meste za vážny. Magistrát preto spúšťa preventívne opatrenia, ktoré má vo svojej kompetencii. Dotkne sa to niektorých podujatí, zariadení pre seniorov. Spúšťa sa aj príprava karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Dáta z posledných dní podľa jej slov potvrdili, že epidemiologická situácia v súvislosti s pandémiu nového koronavírusu sa v Bratislave zhoršila. Mesto na svojom webe v rámci tejto červenej fázy avizuje opatrenia ako zrušenie hromadných podujatí a akcií organizovaných mestom, ktoré sú rizikové a majú potenciál pre takzvané superšírenie. Rovnako sa má obmedziť počet návštevníkov v mestských zariadeniach a platiť tam budú prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia.



"V dôsledku prepnutia semaforu do červenej fázy sme podujatie '100 rokov volebného práva žien' plánované spolu s americkou ambasádou na utorkové popoludnie preventívne presunuli do online priestoru a budeme vysielať len prenos z nádvoria Primaciálneho paláca, kde sa akcia uskutoční bez živého publika," uviedla Rajčanová.



Mesto upozorňuje, že je opäť kľúčové dodržiavať protiepidemické opatrenia. Bratislava zvádza opatrenia týkajúce sa seniorov. Posilňuje informačné preventívne kampane. K dispozícii je bezplatná senior linka mesta (0800 242 000). Magistrát takisto zintenzívňuje komunikáciu s verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov a pre ľudí bez domova na území hlavného mesta. "Zavádzame dočasne sprísnený režim v zariadeniach pre seniorov a zariadeniach opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, a to s platnosťou najskôr od 2. septembra. Epidemiologickú situáciu aj situáciu v týchto zariadeniach budeme denne sledovať," vysvetlila Rajčanová.



Dočasne sa obmedzia návštevy v štyroch zariadeniach pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta, v ktorých sa vyskytujú prevažne krehkí a chronicky chorí prijímatelia sociálnych služieb, a to Gerium, Archa, Petržalský domov seniorov, Domov jesene života a tiež na lôžkových oddeleniach ostatných troch zariadení Domov pri kríži, Domov seniorov Lamač, Dom tretieho veku, rešpektujúc výnimky pre prijímateľov s paliatívnym sprevádzaním v terminálnom štádiu ochorenia. Dočasne sa pozastavia aj kolektívne aktivity v uzatvorených priestoroch zariadení s vysokým potenciálom šírenia nového koronavírusu, ako sú omše, stretnutia, oslavy či krúžky. Pripravené budú aj izolačné priestory pre prípadných suspektných klientov.



Mesto zároveň spúšťa prípravu karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova i prípravu testovania kľúčových zamestnancov. Aktuálnej fáze epidémie sa prispôsobí aj režim práce na magistráte. Mestský terénny tím zintenzívni podporu sociálnych služieb a začne s distribúciou ochranných pomôcok a hygienických potrieb.



"Je dôležité zdôrazniť, že zavádzanie protiepidemiologických opatrení má v kompetencii Úrad verejného zdravotníctva SR a vláda SR. Magistrát môže zavádzať iba preventívne opatrenia, ktoré má vo svojej kompetencii. Mesto napríklad nemôže rušiť hromadné podujatia, ktoré neorganizuje, alebo zatvárať prevádzky," podotkla Rajčanová. Mesto však verejnosť upozorňuje, že práve hromadné podujatia predstavujú počas zhoršujúcej sa situácie zvýšené riziko superšírenia nákazy.