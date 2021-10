Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Žiline dočasne povedie Dorčík

Žilina 8. októbra (TASR) – Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Žiline od 9. októbra dočasne povedie Eduard Dorčík, ktorý doteraz zastával pozíciu vedúceho oddelenia technických činností.



Rozhodnutím ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) bude vymenovaný do jednoosobového štatutárneho orgánu, ktorý nadradí trojčlenný štatutárny orgán, takzvanú Radu riaditeľov. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



„Dorčík, ktorý pracuje v žilinskej nemocnici šesť rokov, bude do funkcie štatutárneho orgánu vymenovaný najdlhšie na dobu šesť mesiacov, do ukončenia riadneho výberového konania," doplnila hovorkyňa rezortu zdravotníctva.