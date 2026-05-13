DOBRÁ SPRÁVA: Jednu z dvoch rúr tunela Višňové už sprejazdnia
Autor TASR,aktualizované
Višňové 13. mája (TASR) - Pôvodne plánovaná dvojtýždňová jarná uzávera tunela Višňové skončí s niekoľkodňovým predstihom. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, v stredu bude otvorená ľavá tunelová rúra v smere do Bratislavy. Pravú tunelovú rúru v smere do Košíc otvoria následne vo štvrtok (14. 5.) v predpoludňajších hodinách.
Premiérová údržba tunela od jeho otvorenia na konci decembra 2025 bola pôvodne rozvrhnutá na dva týždne a mala trvať do 17. mája. Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček ešte pred jej začiatkom avizoval, že sa budú snažiť údržbu urýchliť tak, aby dopravné obmedzenia na diaľničnom úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala trvali čo najkratšie.
