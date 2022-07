Kandidatúru na post primátora B. Bystrice ohlásila Diana Javorčíková

Banská Bystrica 1. júla (TASR) – Projektová manažérka a vyštudovaná politologička Diana Javorčíková ohlásila kandidatúru na post primátora Banskej Bystrice. O hlasy občanov mesta sa chce uchádzať ako nezávislá. Podporu má ale od strán SaS, Progresívne Slovensko, Demokratické Slovensko, ODS - Občianski demokrati Slovenska a od klubu nezávislých mestských poslancov - Banskobystrická alternatíva.



"Žijem v Banskej Bystrici a chcem tu aj ostať. Nechcem z mesta odísť tak, ako to urobili tisícky mladých ľudí, ktorí odišli za uplynulé desaťročie," uviedla ku svojej kandidatúre. Podľa nej Banská Bystrica roky spí a neponúka mladým ľuďom viac možností na to, aby mohli v meste ostať. To chce svojim programom a prácou zmeniť. "Som presvedčená, že naše mesto má potenciál rozvíjať sa. Ten potenciál je v nás, ktorí tu žijeme, aj v tom, čo vybudovali generácie pred nami," uviedla ďalej.



Medzi jej záväzky patrí zaviesť do roku 2026 súbor účinných technických a iných opatrení, ktoré umožnia mestu aktívne reagovať na zmenu klímy a skvalitniť, obnoviť a udržiavať jeho verejné priestory.



Prioritou v doprave je pre ňu reštrukturalizácia mestskej hromadnej dopravy tak, aby spĺňala nové štandardy a súčasné potreby obyvateľov do roku 2024 a tiež podpora aktívnych spôsobov dopravy vytvorením infraštruktúry pre chodcov a cyklistov.



Chce tiež vypracovať a začať postupne realizovať program rozvoja bývania a urobiť z Banskej Bystrice cieľové miesto kultúrno-historického cestovného ruchu.