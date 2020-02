Košické mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet na tento rok

Košice 20. februára (TASR) – Mesto Košice bude v tomto roku hospodáriť s rozpočtom okolo 225 miliónov eur. Celkový rozpočet na rok 2020 je zostavený ako prebytkový vo výške jeden milión eur. Na svojom štvrtkovom rokovaní ho odobrilo mestské zastupiteľstvo.



Prebytok je vytvorený z príjmu za poplatok za rozvoj, ktorý je účelovo určený na prerozdelenie medzi mesto a mestské časti (MČ) v nasledujúcich rokoch. Ako sa uvádza v schválenom dokumente, celkové príjmy predstavujú okolo 225,21 milióna eur a výdavky 224,21 milióna eur. Kým prebytok v bežnom rozpočte je 4,42 milióna eur, schodok v kapitálovom rozpočte je 20,64 milióna eur a prebytok vo finančných operáciách je 17,22 milióna eur.



„Tak, ako sme navrhli, koncept rozpočtu bol zachovaný. Máme naozaj ambiciózny rozpočet. Chceme výrazne pomôcť školstvu, športu. Máme nastavené mnohé europrojekty, do ktorých chceme ísť. Sú pred nami veľké veci,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček.



Podľa jeho slov MČ dostanú v histórii mesta najviac peňazí, a to 16 miliónov eur. Tvrdí, že si výrazne polepší každá MČ aj vďaka financiám na takzvané investičné výdavky v rámci verejnoprospešnej činnosti.



Najviac peňazí z tohtoročného rozpočtu pôjde do oblasti vzdelávania, a to takmer 93 miliónov eur, čo zahŕňa aj povinné zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Plán investícií do školských budov predstavuje sumu viac ako dva milióny eur.



V programe doprava je celkovo rozpočtovaná suma takmer 40 miliónov eur. Z toho viac než polovica je určená pre mestskú verejnú dopravu. Mesto chce investovať napríklad aj do opravy cesty Jána Pavla II, podchodu na Adlerovej ulici a v Barci. Po prvý raz z rozpočtu vyčlenili peniaze aj na opravu medzigarážových a medziblokových priestorov. Dva milióny eur je určených na opravu, údržbu a rekonštrukciu mostov na Bankove, na Hlinkovej ulici a na Triede Ludvíka Svobodu.



Do oblasti kultúry a športu mesto investuje viac ako štyri milióny eur. Z toho pôjde napríklad na obnovu Angels arény 1,45 milióna eur a sumu 300.000 eur určili pre košickú zoologickú záhradu. Pre Občianske združenie Košická aréna pôjde 200.000 eur, kapitálové výdavky predstavujú ďalších 30.000 eur. Dotácia súvisí s konaním Olympijskej kvalifikácie v ľadovom hokeji v auguste 2020 a Majstrovstiev Európy v malom futbale.



Podľa vedenia mesta výrazne posilnili aj sociálnu oblasť. Na rekonštrukciu a obnovu nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb vyčlenili necelých 1,6 milióna eur. Z toho na novostavbu Centra komunitných sociálnych služieb v Krásnej pôjde 1,3 milióna eur.



Košice boli od začiatku roka v rozpočtovom provizóriu, poslanci na vlaňajšom decembrovom zasadnutí rokovanie o tomto bode programu prerušili.