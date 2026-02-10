< sekcia Regióny
Súd odmietol obžalobu podanú na Jána Č. a spol.
Autor TASR
Bratislava 10. februára (TASR) - Mestský súd Bratislava I v pondelok (9. 2.) rozhodol, že v celom rozsahu odmieta obžalobu podanú na policajtov Jána Č. a spol. Dôvodom sú závažné pochybenia prípravného konania a porušenie práva na obhajobu. Súd tak vyhovel námietkam obhajoby, ktoré podala hneď po doručení obžaloby. Informuje o tom ich obhajca Peter Kubina na sociálnej sieti.
